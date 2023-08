Tossicodipendente commette tre furti, ma non tiene conto delle telecamere

In questi giorni i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno raccolte tre diverse denunce di furto sporte nei confronti di ignoti autori di un furto su autovettura parcheggiata in Viale Europa in prossimità di una azienda e due furti dal titolare di altrettante ditte site nel Centro di Parma.

Nel primo caso, un impiegato, tornando alla sua vettura terminato l’orario di lavoro ha avuto l’amara sorpresa di ritrovare il proprio veicolo con la portiera danneggiata da ignoti, i quali avevano rovistato dappertutto dall’interno, rubando occhiali da sole e i pochi soldi presenti.

La seconda denuncia è stata presentata dal Responsabile Amministrativo di un’azienda sita in Parma, viale Mentana, nei confronti di ignoti responsabili dell’effrazione della porta d’ingresso e conseguente furto del registratore di cassa contenente 1.650 euro.

La terza denuncia è stata presentata dal titolare di un esercizio commerciale, sito a Parma (PR), nei pressi di Piazzale di Sant’Apollonia, dove ignoti agendo di notte avevano danneggiato la porta d’accesso nel tentativo non riuscito di accedervi all’interno per rubare il fondo cassa dal registratore.

L’area in prossimità dei luoghi teatro dei furti denunciati è fortunatamente coperta da più sistemi di video sorveglianza, sia privata che pubblica, la cui visione ed analisi ha consentito di ricostruire puntualmente quanto avvenuto immortalando il momento in cui vengono commessi i tre distinti furti.

La conoscenza delle persone dedite a questo tipo di attività ha permesso ai Carabinieri di riconoscere ed identificare il presunto responsabile in una donna di Parma 36enne, tossicodipendente, già denunciata recentemente dagli stessi militari per altri reati della stessa specie commessi sempre a Parma.