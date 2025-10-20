Touch of Time: Arve Henriksen e Harmen Fraanje in concerto per ParmaJazz Frontiere

Una serata di raffinata suggestione sonora attende il pubblico ai Voltoni del Guazzatoio: il ParmaJazz Frontiere Festival ospita il duo formato dal trombettista norvegese Arve Henriksen e dal pianista olandese Harmen Fraanje.

Venerdì 24 ottobre alle 20.30, i due musicisti offriranno un’esibizione in cui l’ardita sperimentazione timbrica di Henriksen incontra l’intimità cameristica e la precisione armonica del pianoforte di Fraanje.

Il concerto sarà un’occasione unica per ascoltare i brani del loro album “Touch of Time” (Ecm, 2024), in cui le melodie delicate e le trame sonore scorrono fluide tra i due interpreti. La loro musica alterna momenti di libera improvvisazione a temi accuratamente costruiti, creando un dialogo continuo tra tromba e pianoforte, dove ogni sfumatura timbrica è parte integrante di un discorso condiviso e costruito a quattro mani.

Harmen Fraanje, pianista, compositore ed educatore, è noto per la sua versatilità e le collaborazioni internazionali. Guida numerosi ensemble e insegna al Conservatorium van Amsterdam, combinando attività didattica e concertistica in ambito europeo e mondiale.

Arve Henriksen, trombettista e compositore norvegese, è celebre per il suo suono unico, che ricorda la voce umana o il flauto, e per la fusione di jazz, musica ambient e folk nordico. La sua vasta discografia comprende oltre 180 album, tra solista e collaborazioni con artisti di fama internazionale, e le sue composizioni sono regolarmente eseguite in festival europei di rilievo.

Il pubblico parmigiano avrà così l’opportunità di vivere un incontro tra due voci musicali straordinarie, capaci di fondere improvvisazione, eleganza melodica e originalità timbrica in un’esperienza sonora immersiva e indimenticabile.