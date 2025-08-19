Tragedia alla piscina River: la procura apre un fascicolo per la morte del bimbo, l’ipotesi è omicidio colposo

La comunità è ancora sotto shock per la tragedia avvenuta alla piscina River, dove un bambino è stato ritrovato privo di sensi il giorno di Ferragosto ed è deceduto ieri, dopo giorni di agonia.

La Procura di Parma ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo e ha delegato le indagini alla Squadra Mobile della Polizia.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze di tutte le persone presenti quel giorno, nel tentativo di ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato al drammatico epilogo. Accanto alle dichiarazioni, sarà fondamentale il lavoro del medico legale, incaricato di chiarire le cause della morte dal punto di vista scientifico.

Un’inchiesta delicata, che dovrà fare luce non solo sulle dinamiche dell’evento, ma anche su eventuali responsabilità per una vicenda che ha scosso profondamente l’intera comunità.