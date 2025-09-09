Tramuta (FdI) e Cavandoli (Lega) intervengono su aggressioni a Carabinieri e personale Tep

“La recente vicenda avvenuta ieri al Parco Ducale, dove una pattuglia dei Carabinieri ha fermato uno straniero in possesso di un coltello e ha dovuto fronteggiare l’intervento di alcuni ragazzi che hanno circondato l’auto delle forze dell’ordine, è estremamente preoccupante.

Questo episodio dimostra la crescente mancanza di rispetto per le autorità e la sicurezza pubblica”.

Esordisce così Giuseppe Tramuta consigliere comunale di Fratelli d’Italia ed aggiunge: “L’episodio in questione è particolarmente grave se si considera che i Carabinieri stavano semplicemente eseguendo il loro dovere e sono stati ostacolati da individui che hanno creato una situazione potenzialmente pericolosa.

È inaccettabile che gli agenti delle forze dell’ordine debbano affrontare tali rischi nello svolgimento delle loro funzioni. Ritengo che incidenti come questo richiedano l’uso di strumenti adeguati, come il taser per garantire la sicurezza degli operatori di polizia e prevenire ulteriori episodi di violenza – conclude Tramuta”.

Gli fa eco Cavamdoli (consigliera comunale e deputata Lega): “In pochi giorni Parma ha vissuto troppi episodi di violenza: controllori Tep presi per il collo, un autista aggredito alla stazione e carabinieri circondati al Parco Ducale mentre fermavano uno spacciatore extracomunitario armato di coltello. Sono fatti gravi, che non possono ormai essere derubricati a casi isolati”.

“Massima solidarietà agli autisti, ai verificatori e alle forze dell’ordine che garantiscono ogni giorno un servizio pubblico fondamentale e rischiano in prima persona – prosegue Cavandoli-. Un grazie ai Carabinieri per la rapidità con cui hanno identificato e denunciato l’aggressore del bus: un segnale concreto di presenza dello Stato. Ma serve un impegno corale, con controlli costanti e tolleranza zero contro chi porta insicurezza nelle nostre strade e nei nostri quartieri”.