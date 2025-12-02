Tramuta (FDI): “Oltretorrente e Parco Ducale subito in Zona Rossa”

Premetto che va bene la proroga alle zone rosse, comprese le nuove zone, ma nonostante le mie numerose richieste, il quartiere Oltretorrente è stato nuovamente dimenticato nella proroga delle zone rosse. La situazione in quel quartiere è grave: i cittadini vivono nella paura e nell’insicurezza a causa di episodi di spaccio, furti, rapine, bivacchi con molestie, aggressioni e risse da parte di cittadini stranieri.

Chiedo quindi al Prefetto e al, Sindaco, di fare da portavoce, l’istituzione immediata della zona rossa nel quartiere Oltretorrente, come già richiesto in passato, inserendo nuovamente il parco Ducale che fa parte di quella zona e che non è per niente tranquillo.

Inoltre, ribadirò fino alla fine del mio mandato, la proposta di istituire un nucleo speciale di prevenzione congiunto tra forze dell’ordine e polizia locale, con furgoni di istituto, per effettuare controlli quotidiani e espellere coloro che non sono in regola.

È inaccettabile che la situazione attuale continui a essere tollerata e che cittadini stranieri gravati da precedenti penali continuino a delinquere nel nostro territorio. Bisogna agire con concretezza e determinazione per difendere la sicurezza e la dignità dei cittadini, applicando senza se e senza ma il decreto sicurezza emanato dal Governo.

Come invito del Sindaco, ho inviato le mie proposte, comunicate nell’ultimo Consiglio comunale, al Comitato per la sicurezza e a chiedere che vengano messe all’ordine del giorno nei prossimi incontri, come alternativa alla scadenza delle zone rosse.

Giuseppe Tramuta – Consigliere comunale FDI