Tramuta (FdI): “Violenza dilagante in città: servono misure drastiche e definitive”

La situazione sulla sicurezza è ormai al limite. La violenza dilaga nelle nostre strade.

I cittadini vivono, non più nella paura, ma nel terrore, e la legge sembra essere diventata carta straccia. Ancora una volta le cronache ci presentano episodi di violenza; ieri notte il lancio di una molotov in un laboratorio di pasticceria, le violente rapine di minori e gli attacchi brutali come quello al barista, sono solo la punta dell’iceberg di una crisi più profonda. È inaccettabile che questi episodi si ripetano senza che ci siano conseguenze severe e immediate per chi li commette.

Come rappresentante istituzionale, mi sento in dovere di chiedere; intanto controlli più assidui da parte di tutti gli organi di Polizia, compresa la Polizia Locale, e misure drastiche e definitive da parte della giustizia per garantire la sicurezza dei cittadini. Gli individui che commettono questi reati gravi, devono essere fermati, arrestati e se stranieri espulsi immediatamente, in base alle leggi vigenti. Non si tratta più solo di amministrazione locale, ma di sicurezza nazionale. La gente non può più aspettare. È imperativo agire con fermezza e determinazione per ripristinare l’ordine e la sicurezza, prima che sia troppo tardi.

Giuseppe Tramuta – Consigliere comunale FDI