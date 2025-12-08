Transizione ecologica e territori: quali effetti?

Negli ultimi mesi nel territorio di Parma e provincia si è animato il dibattito sulle energie rinnovabili a partire dal moltiplicarsi delle richieste per impianti di fotovoltaico a terra e agrivoltaico e alla massiccia opposizione al progetto di parco eolico nelle valli del Taro e del Ceno.

L’associazione Parma Città Pubblica ha quindi deciso di aderire alla rete TESS (Transizione Ecologica Senza Speculazione) e di organizzare momenti di confronto e discussione, oltre che di corretta informazione della cittadinanza, cui arrivano notizie e dati discordanti, che rischiano da un lato di indurre rifiuto nei confronti della transizione energetica, dall’altro di aprire la strada allo scempio del territorio e alla speculazione pur di accelerarla a tutti i costi.

Data l’urgenza che sta acquisendo la tematica rinnovabili, specie per le conseguenze sul consumo di suolo, il paesaggio e la qualità di vita delle comunità, abbiamo deciso di organizzare un Convegno a Parma il giorno 9 dicembre 2025, che possa aiutare anche le amministrazioni locali, tempestate di richieste di concessioni di fotovoltaico a terra, agrivoltaico ed eolico, ad acquisire corrette informazioni, adeguate competenze e strumenti di valutazione efficaci.

Il convegno si terrà dalle ore 18 alle ore 20.15 del 9 dicembre p.v. e sarà preceduto tra le 17.15 e le 18 dalla presentazione del libro Dalla parte del suolo del Prof. Paolo Pileri.

Al convegno parteciperanno da remoto:

Margherita Ciervo, Geografa,

Prof.ssa Associata di Geografia Economico-Politica (M-GGR/02), PhD presso l’Università di Foggia ed Associate Researcher presso il LAPLEC (Laboratory for the Analysis of Places, Landscapes and European Countryside) presso University of Liège

Michele Munafo’, ingegnere per l’ambiente e il territorio e dottore di ricerca in tecnica urbanistica. Dirigente ISPRA, responsabile del Servizio per il Sistema Informativo Nazionale Ambientale. Responsabile scientifico dei rapporti nazionali su consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). Responsabile del National Focal Point italiano dell’Agenzia Europea per l’Ambiente e membro dell’Expert Group sulla protezione del suolo della Commissione Europea. Docente e membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in Infrastrutture e Trasporti e del Comitato di indirizzo del Consiglio di Area Didattica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente presso l’Università Sapienza di Roma

Fabrizio Quaranta

Ricercatore esperto di agraria, in particolare cereali e loro adattamento nei diversi areali di coltivazione italiani. Ha sempre cercato di contrastare il consumo di suolo e la crescente sostituzione delle gia’ carentissime aree agricole pianeggianti fertili e dei relativi paesaggi rurali, fonte degli ultimi redditi per le aree interne, col nuovo inconcepibile dilagare proprio in quei luoghi del business incentivato delle rinnovabili. Si batte per rimarcare la inderogabile necessità di una transizione energetica più equa, sostenibile e trasparente del resto possibile e raggiungibile in aree gia’ consumate, degradate e industriali e su milioni di tetti commerciali e civili come evidenziato da istituti scientifici indipendenti

saranno relatori in presenza:

Massimo Mazzer, fisico del CNR e Coordinatore della Rete Italiana Fotovoltaico per la Ricerca e l’Innovazione

Paolo Pileri, Ingegnere per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, professore ordinario di Pianificazione e

progettazione urbanistica al Politecnico di Milano dove insegna sia alla scuola di Architettura (Festina Lente: pianificazione e progettazione di linee lente ciclabili e camminabili) che a quella di Ingegneria ambientale (Usi del suolo ed effetti ambientali)

Programma

Ore 17.15 – prof. Paolo Pileri presenta il suo ultimo libro, Dalla parte del suolo

Ore 18 – interventi da remoto o in presenza di:

1) Prof.ssa Margherita Ciervo, Agende globali e retorica verde. Focus sulle energie “pulite”

2) Prof.Massimo Mazzer, Autoconsumo collettivo: la via sostenibile alla transizione energetica

3) Prof.Paolo Pileri, Dalla parte del suolo… ma si continua a cementificare

4) Prof. Michele Munafo’, Lo stato e le dinamiche del consumo di suolo in Italia sulla base del monitoraggio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente

5) Dott. Fabrizio Quaranta, “Parchi” e “agrivoltaico”: ossimori per far digerire la speculazione energetica selvaggia

Seguirà dibattito con il pubblico.