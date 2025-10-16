Trasporti, Bocchi (FdI): “Risolvere le criticità lungo la linea Parma-Suzzara”

Migliorare la gestione della linea ferroviaria Parma-Suzzara e risolvere le criticità che causano ritardi, disagi e rischi per i passeggeri. È quanto chiede alla Giunta regionale il consigliere di Fratelli d’Italia, Priamo Bocchi, attraverso un’interrogazione presentata nei giorni scorsi.

Nel documento, Bocchi segnala come “sulla linea Parma-Suzzara si registri un problema ricorrente, relativo al blocco delle porte dei treni sulle banchine della stazione”, una situazione che genera “rallentamenti, disagi per utenti e operatori e danni materiali ai convogli”.

Il consigliere denuncia inoltre che “all’arrivo contemporaneo del treno regionale 3907 sul binario 4 e del treno 90317 sul binario 5 si crea una situazione di forte disagio per i viaggiatori, con calche e lunghe code sui marciapiedi, mentre altri binari restano inutilizzati”.

Bocchi invita quindi la Regione ad adottare ogni iniziativa di competenza, in collaborazione con gli enti gestori delle infrastrutture e le società ferroviarie, “per evitare la formazione di assembramenti e migliorare la distribuzione dei treni tra i binari disponibili alla stazione di Parma”.

Infine, chiede di chiarire se siano già in corso o programmati interventi tecnici di manutenzione e adeguamento infrastrutturale per eliminare i problemi legati al blocco delle porte dei convogli, “nell’ottica di garantire un servizio ferroviario più efficiente, sicuro e rispettoso delle esigenze dei passeggeri”.