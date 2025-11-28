Quotidiano online di Parma

Trasporti: il Ministero salva le fermate Frecciarossa di Parma e Piacenza

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a seguito della riunione di ieri con gli AD di FS e Trenitalia Stefano Antonio Donnarumma e Gianpiero Strisciuglio, conferma che il Frecciarossa 9330 manterrà le fermate a Parma e Piacenza almeno fino al 30 giugno del 2026.

Nei prossimi sei mesi FS e Trenitalia monitoreranno l’effettivo utilizzo delle due tratte e a giugno prossimo sarà nuovamente fatto il punto sulla situazione. Soddisfazione da parte del Ministro Salvini che si è speso in prima persona per assicurare ai cittadini di Parma e Piacenza la prosecuzione del servizio.

