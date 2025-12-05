Trasporto pubblico potenziato nei weekend prenatalizi: più corse e bus gratuiti

In vista delle festività natalizie, il Comune e Tep mettono in campo un piano speciale di potenziamento del trasporto pubblico urbano, pensato per agevolare gli spostamenti verso il centro città nei weekend di maggiore affluenza. Le misure saranno attive domenica 7, 14 e 21 dicembre e lunedì 8 dicembre, con un rafforzamento delle frequenze nelle ore pomeridiane.

La Linea 3 vedrà corse aggiuntive tra le 14.30 e le 19.15, con partenze supplementari dal parcheggio est (14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50) e dal parcheggio Ovest (14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25).

La Linea 5 sarà intensificata nella stessa fascia oraria.

La Linea 7 aumenterà le corse nel tratto tra il Cinema del Campus e il Centro Torri dalle 14.30 alle 19.30.

Novità anche per la Linea 11, che in tutte le sue corse verrà prolungata fino al capolinea presso la sede Iren in strada Traversetolo, con lo spostamento della fermata del parcheggio sud-est su strada Traversetolo.

Accanto al potenziamento, arriva anche una misura che punta a incentivare l’uso del trasporto pubblico: sabato 13, domenica 14, sabato 20 e domenica 21 dicembre gli autobus urbani saranno gratuiti per tutti. Nella rete urbana non sarà necessario alcun biglietto, mentre rimarranno in vigore le normali tariffe sui percorsi extraurbani o oltre i confini cittadini.

L’obiettivo del pacchetto di interventi è duplice: migliorare l’accessibilità al centro in un periodo di grande afflusso e ridurre l’utilizzo dell’auto privata, contribuendo a una mobilità più sostenibile.

Per ulteriori informazioni sugli orari e sulle linee è possibile consultare il sito di Tep o contattare il servizio informazioni allo 840 222 222.