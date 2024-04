Traversetolo, 4500 euro di sanzione a un punto vendita di generi alimentari per irregolarità sulla sicurezza

Prosegue in tutta la provincia la campagna di controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, con l’obiettivo principale di prevenire quelle violazioni che ledono fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.

In questo ambito alcuni giorni fa i Carabinieri della Stazione di Traversetolo supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno sottoposto a verifica attività commerciali di varia natura presenti sul territorio di competenza.

In una delle attività controllate dedite alla vendita di generi alimentari, sono state riscontrate infrazioni in materia di sicurezza, tra cui il mancato aggiornamento del D.V.R. (Documento Valutazione Rischi), strumento indispensabile per individuare e prevenire possibili rischi sul luogo di lavoro.

Inoltre veniva accertata una violazione in merito al superamento dei tempi di lavoro di un dipendente.

A seguito delle violazioni accertate sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 4.500 Euro.

