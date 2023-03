Traversetolo, 8 marzo: conversazione di Francesco Gallina su Dante e l’universo femminile

Tra le iniziative che il Comune di Traversetolo organizza per celebrare la Giornata internazionale delle Donne, che ricorre l’8 marzo, proprio mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 21, nella Sala Consiglio della Corte Agresti, Francesco Gallina terrà una conversazione sul tema Dante e l’universo femminile dal titolo «O donne, che d’Amore angeli siete».

Un evento culturale a cura del professor Gallina, docente esperto di letteratura, che accompagnerà il pubblico in un avvincente percorso multimediale fra letteratura, arte e musica, alla scoperta di Beatrice e di alcune delle più affascinanti figure femminili che costellano la Vita nova e la Divina Commedia.

L’evento è aperto alla cittadinanza. Per informazioni: 0521 344583.

Francesco Gallina (Parma, 1992) è docente di Lettere nelle scuole superiori, dottore di ricerca in Scienze filologico-letterarie, storico-filosofiche e artistiche, e cultore della materia presso l’Università degli Studi di Parma. È autore di saggi e contributi su riviste scientifiche sulla fortuna della “Divina Commedia” nei secoli. Il volume monografico “«Speculando per sapienza». Vita, opere e poetica di Giovanni Gherardi da Prato” (Rubbettino, 2022) è frutto della sua triennale ricerca dottorale. “Medicinalia” (Marco Saya ed., 2022), suo esordio poetico, è entrato nella classifica di qualità della rivista «L’Indiscreto»; ha vinto come migliore opera prima il Premio Internazionale Violani Landi promosso dal Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna e il Premio SIAE Under 35 presieduto da Giulio Mogol.