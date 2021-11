Traversetolo: debutta in presenza il nuovo Consiglio dell’Unione Pedemontana dopo le recenti elezioni

Dopo la tornata delle elezioni amministrative che si sono svolte al Felino, Sala Baganza e Traversetolo, per il nuovo Consiglio dell’Unione Pedemontana è arrivato il momento del debutto. Un debutto che, per l’occasione, segna anche il ritorno delle sedute in presenza.

L’appuntamento è per lunedì 29 novembre alle ore 18.15 nella Sala consigliare all’interno del Centro civico “Corte Agresti” di Traversetolo, che terrà a battesimo i nuovi consiglieri della Pedemontana eletti all’interno dei parlamentini comunali usciti dalle urne lo scorso 4 ottobre.

Il Consiglio dovrà inoltre nominare il suo nuovo presidente, il vicepresidente e ricostituire i gruppi consiliari con i rispettivi capigruppo. Seguirà poi una comunicazione sulla composizione della nuova Giunta, formata dai cinque sindaci dei Comuni dell’Unione tra i quali il neoeletto Filippo Casolari (Felino) e i riconfermati Aldo Spina (Sala Baganza e Simone Dall’Orto (Traversetolo), che andranno ad aggiungersi ai due primi cittadini dei comuni che non sono andati al voto: Maristella Galli (Collecchio) e Daniele Friggeri (Montechiarugolo).

La seduta proseguirà con la nomina dei componenti delle quattro commissioni consiliari: “Servizi sociali, Educativi e Culturali”; “Programmazione del Territorio, Sviluppo economico e Tutela ambientale”; “Bilancio, Servizi finanziari, Risorse umane e strumentali”; “Affari istituzionali, Amministrazione generale e Sicurezza urbana”.

Una volta insediato, il nuovo Consiglio sarà subito chiamato a votare una variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 e la destinazione dell’avanzo di amministrazione 2020. La sala consiliare sarà, come di consueto, aperta al pubblico, ma per accedere sarà necessario essere muniti di Green pass. La seduta potrà comunque essere seguita anche in diretta streaming sulla pagina YouTube dell’Unione Pedemontana Parmense.