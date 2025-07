Traversetolo: denunciato autore di una spaccata in tabaccheria da 9mila euro

Aveva arraffato oltre 150 gratta e vinci, tabacchi e denaro per quasi 9.000 euro, arrecando danni ingenti alla struttura per aver utilizzato un furgone rubato come ariete per sfondare la vetrata della tabaccheria di Mamiano. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma, supportati dai colleghi della Stazione di Traversetolo, intervenuti subito dopo il furto hanno immediatamente avviato le indagini effettuando un meticoloso sopralluogo della scena del crimine. I filmati dell’attività commerciale e le diverse impronte digitali lasciate dall’autore della spaccata sia all’interno dell’attività commerciale che sul furgone utilizzato come ariete per sfondare la vetrata della tabaccheria sono risultate determinanti per risolvere il caso. La successiva analisi e campionatura delle impronte trasmesse al RIS di Parma ha permesso di risalire al presunto autore del reato che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

*******

Si è conclusa con una denuncia alla Procura della Repubblica di Parma a carico di un 42enne straniero, l’attività d’indagine tecnica svolta dai Carabinieri di Parma.

Il 42enne, ritenuto il presunto responsabile di furto aggravato e ricettazione, era già noto agli investigatori per un passato segnato da numerose segnalazioni e condanne per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di sostanze stupefacenti, commessi sia nella provincia di Parma che in quelle limitrofe.

L’attività d’indagine, condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma, con il supporto dei colleghi della Stazione di Traversetolo, ha riguardato una “spaccata” avvenuta lo scorso aprile ai danni di una tabaccheria sita nel comune di Traversetolo.

Nello specifico, alle 05:00 del 27 aprile scorso, una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Traversetolo, impegnata in un servizio di perlustrazione nel territorio di competenza, è stata inviata con urgenza dalla Centrale Operativa presso la tabaccheria per verificare l’allarme di furto in atto appena ricevuto. Nonostante la rapidità dell’intervento, all’arrivo dei militari la situazione sembrava già definita: un furgone cassonato era incastrato con la parte posteriore nella vetrina della tabaccheria.

Dopo aver verificato che all’interno dell’attività e nei paraggi non fossero presenti gli autori del reato, i militari hanno avvisato il proprietario e i colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Parma per i necessari accertamenti investigativi.

Il proprietario, giunto subito dopo la telefonata, prima di sporgere denuncia, ha fatto la conta dei danni: dall’interno mancavano oltre 150 gratta e vinci, diverse confezioni di tabacco e denaro per quasi 9.000 euro, oltre agli ingenti danni derivati dalla rottura della vetrata principale causata dall’impatto con il furgone.

Nel corso dell’indagine, i Carabinieri hanno subito accertato che il furgone usato come “ariete” era stato rubato qualche giorno prima nella zona est di Parma, ai danni di un imprenditore edile che aveva regolarmente sporto denuncia.

I Carabinieri della Sezione Operativa, intervenuti sulla scena del crimine, hanno effettuato un meticoloso sopralluogo, nonostante la devastazione provocata dagli autori del reato. Inizialmente, sono stati acquisiti i filmati delle telecamere dell’esercizio, la cui analisi ha fatto ricadere le responsabilità penali dei fatti su un unico soggetto travisato da un casco integrale da motociclista che armeggiava a mani nude.

La successiva e accurata attività di rilievo ha consentito agli operanti di individuare e repertare alcune impronte digitali lasciate sia all’interno dell’attività commerciale che sul furgone. Le impronte sono state prelevate e consegnate alla “Sezione Impronte” del RIS di Parma.

I Carabinieri del RIS, ottenuti tali reperti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Parma, hanno effettuato tutti i passaggi necessari per rendere le tracce utilizzabili ai fini probatori, comparandole con quelle della banca dati nazionale. Sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo senza margini di errore: le impronte repertate sono risultate pienamente compatibili con quelle di un pregiudicato 42enne straniero, permettendo in questo modo di ricondurlo sulla scena del delitto.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, il 42enne residente fuori provincia e attualmente ristretto in carcere per altre cause, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.