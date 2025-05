Traversetolo, dopo il furto trovato in possesso di un coltello e di spray urticante: arrestato 20enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Langhirano hanno arrestato un 20enne di origini straniere, ritenuto, a seguito degli accertamenti e delle verifiche finora svolte, il presunto responsabile di furto aggravato di alcolici in un supermercato di Traversetolo e di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio di alcuni giorni fa, il proprietario di un supermercato di Traversetolo ha notato, attraverso le telecamere di sorveglianza, un giovane che riponeva diverse bottiglie di superalcolici all’interno del suo zaino. Insospettito, l’imprenditore ha continuato a monitorare i movimenti del ragazzo, accorgendosi che, giunto alla cassa, aveva pagato solo un articolo di scarso valore, uscendo poi dal negozio senza saldare il conto delle bottiglie.

Di fronte all’evidente furto, l’esercente ha immediatamente contattato il 112, segnalando l’accaduto e fornendo una descrizione dettagliata dell’abbigliamento del giovane e della direzione di fuga.

Una pattuglia dei Carabinieri di Langhirano, impegnata in un servizio di controllo del territorio nella zona pedemontana, è intervenuta tempestivamente e ha intercettato, non lontano dal supermercato, un individuo che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita.

Identificato il giovane, risultato essere un 20enne di origini straniere residente a Parma, i militari lo hanno sottoposto a un accurato controllo. All’interno dello zaino sono state rinvenute tre bottiglie di amaro e una di vodka, riconosciute come la merce sottratta poco prima dal supermercato. Approfondendo il controllo, i Carabinieri hanno anche trovato nella disponibilità del 20enne un coltello a serramanico di circa 17 cm e una bomboletta spray al peperoncino.

Il proprietario del supermercato ha riconosciuto le bottiglie come quelle precedentemente asportate, che sono state successivamente restituite.

Il 20enne, già gravato da una recente vicenda di polizia per un fatto analogo, è stato dichiarato in stato di arresto al termine degli accertamenti, che hanno raccolto elementi probatori sufficienti. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la sua liberazione in attesa del processo.

Si precisa che l’arrestato è attualmente solo indiziato di delitto, e la sua posizione verrà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale. La condanna definitiva potrà essere pronunciata solo a seguito di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma