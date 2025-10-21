Traversetolo: Fornovo Gas abbatte di oltre 200mila kg le emissioni di CO2

Fornovo Gas ha compiuto un passo significativo verso la sostenibilità ambientale con l’installazione di un rilevante impianto fotovoltaico presso la sua sede a Traversetolo, Parma.

Sono infatti diventati operativi i 504 moduli fotovoltaici che ricoprono il tetto dell’edificio destinato a uffici e attività produttive e che ora trasformano l’energia solare in energia elettrica.

Un impianto che, tra progettazione e installazione, ha richiesto mesi di lavoro, ma che permette immediatamente di abbattere le emissioni di anidride carbonica (CO2) per circa 200.000 kg annui, oltre 4.500 tonnellate in 25 anni di funzionamento.

L’ambizioso progetto, voluto da Fornovo Gas nell’ambito delle proprie strategie di sostenibilità in quanto Società Benefit, ha avuto il determinante contributo di 201.091 euro concesso dal Fondo Energia della Regione Emilia Romagna grazie ai Fondi Europei.

La costante collaborazione con la Regione Emilia Romagna ha permesso di far decollare il progetto “Cieli sempre più blu” e di contribuire significativamente alla qualità dell’aria e alla spesa energetica.

Ora Fornovo Gas è completamente autonoma per quanto riguarda le proprie necessità di energia elettrica (circa 280.000 KWh annui) e potrà cedere al territorio la prevista produzione eccedente di energia elettrica.

Con autonomia acquisita sul fronte dell’energia elettrica, Fornovo Gas assume l’impegno di mantenere il massimo dell’efficienza e produttività. In questa prospettiva l’azienda ha voluto che l’impianto disponesse delle migliori tecnologie attualmente disponibili.

L’obiettivo finale di questo progetto, unitamente ad altri interventi già programmati, è la neutralità delle emissioni di anidride carbonica di Fornovo Gas entro il 2025.

Questo traguardo ambizioso non solo mira a ridurre l’impatto ambientale dell’azienda, ma anche a promuovere una cultura aziendale orientata alla sostenibilità e all’innovazione. Fornovo Gas è da molto tempo orientata a diventare un valido interprete della responsabilità sociale, dimostrando che è possibile coniugare crescita economica e rispetto per l’ambiente.

Diventando Società Benefit, Fornovo Gas ha impresso nuovo impegno per raggiungere gli obiettivi d’impresa implementando la propria visione etica su ambiente, società e persone.