Traversetolo, Gabriele Zanettini confermato coordinatore comunale di Fratelli d’Italia

Gabriele Zanettini è stato confermato coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Traversetolo. Capogruppo di maggioranza in consiglio comunale e capogruppo di Cambiamo la Pedemontana nel consiglio dell’Unione Pedemontana, Zanettini guiderà il partito nel territorio con un gruppo rinnovato e motivato.

La conferma è avvenuta negli scorsi giorni in occasione del primo Congresso comunale di Traversetolo del partito di Giorgia Meloni, presso la Sala consiliare in Corte Agresti. L’assemblea, presieduta dal dirigente provinciale Massimiliano Bonu, ha segnato un momento importante per la sezione locale del partito, che da quest’anno elegge direttamente i propri coordinatori attraverso il voto degli iscritti.

Insieme a Zanettini, nel coordinamento comunale entreranno a far parte anche Nelda Conti, assessore comunale, Danilo Azzi, Stefano Greci e Fabrizio Nardi, ai quali si aggiungeranno altri due membri che verranno nominati nei prossimi giorni.

“Il nostro obiettivo – spiega Zanettini – sarà quello di intercettare le esigenze dei cittadini, rafforzare la presenza del partito sul territorio e promuovere le politiche di Fratelli d’Italia, sia a livello nazionale che locale. Vogliamo far crescere il numero degli iscritti e organizzare iniziative che coinvolgano la comunità, attraverso banchetti informativi e momenti di aggregazione”.