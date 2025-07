Traversetolo guarda al futuro: approvato il nuovo piano urbanistico generale

Un futuro urbano più sostenibile, ordinato e partecipato prende forma a Traversetolo. Con l’assunzione ufficiale del nuovo piano urbanistico generale (pug), avvenuta il 23 luglio durante la seduta della giunta comunale, l’amministrazione segna un passaggio cruciale nella pianificazione del territorio.

Il nuovo pug rappresenta una svolta: non solo sostituirà gli attuali strumenti urbanistici (psc, poc e rue), ma li integrerà in un unico documento coerente, come previsto dalla legge regionale n. 24/2017. In sostanza, il Piano definirà dove e come si potrà costruire, quali aree dovranno essere tutelate, e quali infrastrutture saranno potenziate o introdotte, con una chiara attenzione ai principi di sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana.

«Il percorso che ha portato all’assunzione del nuovo pug – spiega l’assessore all’Urbanistica Michele Lanzi – è stato caratterizzato da un’intensa attività partecipativa: incontri pubblici, confronti con tecnici, cittadini, imprenditori e istituzioni, i cui contributi hanno arricchito e affinato il piano».

Anche il sindaco Simone Dall’Orto sottolinea l’importanza del momento: «Con il pug Traversetolo si dota di una visione strategica di lungo periodo, orientata a uno sviluppo condiviso, ecologico e ordinato».

Il lavoro di redazione è stato affidato a un team multidisciplinare composto da professionisti e società specializzate, tra cui Fabio Ceci, il Collettivo di Urbanistica, Raffaella Gambino, Alex Massari, Engeo Srl e Denis Aldedja, coordinati attraverso l’Ufficio di Piano e con il supporto del Garante della Comunicazione.

I prossimi step

La comunicazione ufficiale al Consiglio Comunale è prevista per il 29 luglio. Dal giorno successivo, tutti i documenti del piano saranno consultabili sul sito istituzionale del Comune. Entro settembre, il pug sarà pubblicato sul Burert (Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna), dando il via ai 60 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini e portatori di interesse.

Nel frattempo, l’amministrazione prevede di organizzare, verso metà ottobre, un incontro pubblico di presentazione del piano, accessibile anche ai non addetti ai lavori, per favorire la massima partecipazione.

Chiunque voglia inviare osservazioni potrà farlo via e-mail all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it.