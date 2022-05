Sabato 14 maggio 2022 sarà un pomeriggio molto particolare nel cuore del paese. “Traversetolo In Sella – Festa Country” sarà il fil rouge del pomeriggio, con balli country, toro meccanico… e tante altre sorprese, tutte a tema, da scoprire in piazza Fanfulla! E non mancherà un servizio ristoro. Tutto prenderà il vai a partire dalle ore 16. Il pomeriggio è organizzato da Proloco Traversetolo con la collaborazione dell’associazione Tutti per mano e il patrocinio del Comune. In attesa dell’evento di equitazione che, dal 15 al 19 maggio, si terrà al Double J Ranch di strada delle Valli.