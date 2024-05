Traversetolo: incontro con Silvia Vecchini sulla fiaba a conclusione del progetto F.I.A.B.E.

F.I.A.B.E. Fate Incantesimi Amori Bambini Eroi è il progetto finanziato dal bando “Leggere crea indipendenza” di Fondazione Cariparma e sostenuto dal Comune di Traversetolo, che ha coinvolto 16 classi della scuola primaria Gabriele D’Annunzio con cicli di incontri di lettura ad alta voce, disegno, stampa e creazione di libri illustrati sulle fiabe a cura di OfficinaFantastica (l’illustratore Giuseppe Braghiroli e l’esperta di illustrazione Monica Monachesi) con l’intervento dell’autrice Silvia Vecchini e la collaborazione dell’editore Topipittori. A cura del Museo Uomo Ambiente di Bazzano si sono svolti i “Racconti in cammino”, esperienze narrative per vivere la fiaba.

MA CHE COS’È LA FIABA? Se ne parlerà in un incontro aperto al pubblico dalle 16.45 alle 18, nella Sala Consiliare della Corte Agresti di Traversetolo, con la partecipazione di Silvia Vecchini, autrice di Jole (Premio Andersen Miglior Libro 6/9 anni) e una carrellata di immagini di documentazione dell’intero progetto per raccontare il cammino da eroi delle 16 classi nel mondo della FIABA. Dialogherà con Vecchini Monica Monachesi. Saranno presenti Elisabetta Manconi, vicesindaco con delega alla Scuola, e Cinzia Campanini, dirigente reggente dell’i.c. Al termine, Il pescatore d’onde, ballata popolare per piccole voci bambine.

La promozione della lettura si è sviluppata su più piani:

acquisto di libri per la biblioteca scolastica (per permettere l’attività di lettura ad alta voce in classe con un libro ad ogni alunno e proseguire nel futuro sulla scorta delle esperienze portate a scuola dal progetto)

cicli di incontri differenziati per le varie classi per viaggiare con questi libri nel mondo delle fiabe e poi disegnarne i personaggi, sperimentare tecniche di stampa, sorprese cartotecniche e creare libri illustrati, uno ogni bambino.

altri strumenti per eventuali attività ulteriori guidate dai docenti

(disegno di mappe fantastiche, percorsi di scrittura, lettura di altre fiabe collegate)

incontro e laboratorio di scrittura – il 16 maggio – con un’ospite d’eccezione come Silvia Vecchini, dato che il progetto lavora anche sul suo libro JOLE, premio Andersen come miglior libro 6/9 anni e finalista al premio Strega.

Mobilitazione della scuola per La notte dei racconti, con attività di narrazione a cura dei docenti.

“Racconti in cammino” a cura del Museo Uomo Ambiente di Bazzano.

Esposizione a scuola di tutti i lavori realizzati dai bambini: oltre 300 libri disegnati e stampati a mano.

Restituzione conclusiva con l’intervento dell’autrice Silvia Vecchini.

Il progetto nel dettaglio (testo a cura di Monica Monachesi). Se è proprio vero che “Leggere crea indipendenza”… leggere fiabe ancora di più, perché “le fiabe sono vere” (Italo Calvino), parlano della vita stessa trasfigurata in un altrove in cui si snocciola un vero e proprio “catalogo dei destini umani” (Italo Calvino) e “privare i bambini di fiabe significa affamare la loro fantasia” (Beatrice Solinas Donghi).

La fiaba è una serie di “prove per il cuore” (Giovanna Zoboli), è il territorio fantastico in cui il bambino cammina da eroe gentile e riesce a sconfiggere le streghe più terribili, gli orchi e i maghi più temibili, mantenendo segreti che promettono alte ricompense anche se a rischio della vita, emancipandosi dai destini più opprimenti spiccando il volo su ali di rondine… o scoprendo che il vero tesoro è l’amicizia con quel pesciolino d’oro che luccica tra le onde.

La fiaba è repertorio di personaggi, intrecci, prodigi che si trovano sulle pagine di libri bellissimi.

Alimentiamo così la voglia di leggere ancora e di inventare storie nuove fatte di parole e immagini.

Questo progetto è spazio per la lettura, l’azione e l’immaginazione.

Allora leggiamo e giochiamo insieme!

Il progetto di OfficinaFantastica organizza una serie di percorsi in cui la lettura ad alta voce è intervallata da attività grafico pittoriche e cartotecniche per sviluppare anche la narrazione per immagini e concludere con la creazione di un proprio libro illustrato.

Con l’adozione di pubblicazioni illustrate di notevole valore artistico si avrà cura di vari aspetti della formazione estetica del bambino.

Tra i testi scelti spiccano quelli di Beatrice Solinas Donghi, autorevole studiosa del genere fiabesco, e di cui nel 2023 ricorre il centenario della nascita. A questa autrice l’editore Topipittori ha dedicato una particolare attenzione negli ultimi anni ripubblicando il suo saggio La fiaba come racconto e due titoli per bambini: Fiabe incatenate e La gran fiaba intrecciata appena uscita nell’ottobre 2023.

Le altre voci del progetto sono Silvia Vecchini con il recentissimo Jole (premio Andersen Miglior libro 6/9 anni e finalista Premio Strega) e un classico di Bruno Tognolini con Antonella Abbatiello: le filastrocche di Alfabeto delle fiabe sui simboli delle fiabe (su progetto delle Biblioteche di Roma).

Infine c’è la prestigiosa collaborazione con l’editore per l’acquisto dei libri al 40% riservato alle biblioteche scolastiche e l’uso delle immagini per i giochi di gruppo nonché per i laboratori.