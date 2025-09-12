Traversetolo: Mariangela Pasciuti presenta il suo ultimo romanzo “Esistere”

Il romanzo di Mariangela Pasciuti, che ha ricevuto il Premio Eccellenza – Sezione D nell’ambito della 66ª Edizione del “Premio Letterario Sandomenichino” di Massa (MS), sarà presentato il 20 settembre 2025 alle ore 16.00 in Corte Agresti a Traversetolo. L’autrice, ospite fissa e gradita, aprirà così l’edizione autunnale della rassegna “Appuntamenti in Corte: Musica Arte Cultura”.

L’incontro sarà aperto dal vicesindaco con delega alla Cultura, Elisabetta Manconi. Seguirà il dialogo con l’autrice a cura del critico letterario Claudio Ardigò. Letture a cura di Giovanni Magri e Davide Pagnoncelli.

Ingresso libero. Info 0521 344583

IL ROMANZO

La protagonista è Toni, ovvero Antonia. Figlia di una famiglia modesta della periferia emiliana degli anni ’60, nasce quando il padre avrebbe voluto un maschio. Intelligente e curiosa, sviluppa una precoce passione per lo studio e, grazie a un maestro illuminato, scopre la fisica e la ricerca scientifica.

Con coraggio affronta gli abbandoni familiari, le paure dell’infanzia e i traumi dell’adolescenza, fino ad affermare il proprio diritto di essere sé stessa, anche in quanto donna. Toni studia l’universo e trova l’amore, ma il destino la segna con una tragedia.

La sua vita viene raccontata attraverso le voci di chi l’ha conosciuta – o forse di chi è parte di lei stessa e lei di loro – in una polifonia di ricordi e prospettive che restituisce il ritratto complesso di una donna e, al tempo stesso, suggerisce interrogativi universali. Sullo sfondo, un intreccio di suggestioni culturali e filosofiche ispirate alla metafisica quantistica, che amplifica il senso della narrazione.

L’AUTRICE

Mariangela Pasciuti, pedagogista, dirigente scolastica e docente universitaria, vive a Traversetolo. Ha all’attivo centinaia di articoli e numerosi volumi dedicati alla scuola e all’educazione, tra cui Famiglia, scuola, educazione (Spaggiari, 2007), Quando è più difficile imparare (Tecnodid, 2011) e Pedagogia dal cosmo (Diabasis, 2015). Ha inoltre pubblicato diversi romanzi: La casa liberty (Epika, 2018), Una settimana da cane (TM, 2019), Lui (Diabasis, 2020), La verità della nebbia (Altromondo, 2022), Tre giorni (Epika, 2022). È stata ideatrice, fondatrice e direttrice della rivista nazionale Ambientinfanzia (Spaggiari).