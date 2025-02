Traversetolo, nuovo corso di formazione gratuito per badanti e caregiver

Nuovo anno e nuovo corso di formazione gratuito per badanti e caregiver di S.T.A.F.F., lo Sportello Territoriale Assistenti e Familiari e Formazione attivo dal 2017 nei 13 comuni del Distretto Sud Est, che comprende i territori dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est.

Dal febbraio 2025 prenderà il via in Corte Agresti a Traversetolo (Via F.lli Cantini, 8) un percorso formativo di 8 lezioni che si svolgeranno al sabato, dalle 9 alle 14, fino al 12 aprile. Percorso realizzato con il patrocinio del Comune di Traversetolo, dedicato alle, e agli, assistenti familiari che operano nel territorio distrettuale prendendosi cura delle persone anziane o con disabilità.

Il corso, nel segno della continuità con quelli precedenti che hanno sempre fatto registrare il tutto esaurito, avrà per docenti professionisti esperti come psicologi, infermieri, operatori sociosanitari (OSS) e fisioterapisti. Verranno trattati gli argomenti che riguardano l’assistenza a trecentosessanta gradi, come l’igiene e movimentazione, la stimolazione cognitiva, la sicurezza e il primo soccorso, l’utilizzo degli ausili, la somministrazione di farmaci, la comunicazione con l’assistito e i suoi familiari, ma anche la preparazione dei cibi, con l’aiuto di un nutrizionista che insegnerà ad applicare i principi della corretta alimentazione. Un modulo tenuto da un professionista qualificato approfondirà, infine, la questione dei contratti, dei diritti e doveri delle e degli assistenti familiari, per un esercizio più consapevole e tutelato della professione.

Grazie ad un accordo tra PrivatAssistenza Langhirano, Collecchio e Traversetolo – soggetto gestore di S.T.A.F.F. per conto di Azienda Pedemontana sociale e Unione Montana Appennino Parme Est – e l’ente di formazione ENAIP Parma, il titolo ottenuto sarà certificato e consentirà di “scontare” le ore per coloro che volessero, in futuro, frequentare un corso da OSS. Una partnership che prosegue, così come quella con Anmic Parma, che permette alle famiglie che si rivolgono a S.T.A.F.F. di essere accompagnate nell’individuazione dei loro diritti e nei percorsi per il riconoscimento degli stessi, soprattutto in materia di invalidità civile, legge 104 e caregiver familiare.

Una volta concluso il corso, chi avrà frequentato almeno il 70% delle lezioni potrà sostenere il test finale. Il superamento del test darà la possibilità di entrare nel database di STAFF. Si ricorda, inoltre, che al database possono iscriversi anche coloro che, pur non avendo frequentato il corso, siano in possesso dei requisiti o titoli necessari.

Per informazioni e iscrizioni al corso, o all’albo, si può consultare il sito www.progetto-staff.it, telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero 337 1467796, oppure scrivere una mail, lasciando i propri recapiti all’indirizzo infoprogettostaff@gmail.com.