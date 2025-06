Traversetolo: presentata la rassegna estiva di film “Cinema a Corte” 2025

Anche per l’estate 2025 torna uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di Traversetolo, e non solo: “Cinema a Corte”, la rassegna estiva di proiezioni nel suggestivo cortile del Centro civico La Corte – Bruno Agresti, organizzata dal Centro culturale Traversetolo con il patrocinio del Comune.

Giunta alla sua 27ª edizione, la rassegna propone 33 serate e altrettanti film, in programma dal 25 giugno al 31 agosto. Un lungo viaggio cinematografico che accompagnerà l’estate dei cittadini con una selezione di titoli di grande successo e di recentissima uscita, pensata per incontrare gusti diversi e coinvolgere un pubblico ampio.

L’edizione 2025 è stata presentata in una conferenza stampa, aperta dal sindaco Simone Dall’Orto. “Non è mai scontato dire grazie, soprattutto quando si parla di una collaborazione che dura da anni”, ha sottolineato il sindaco. “In questo tempo abbiamo fatto passi da gigante, e lo dimostra il numero consistente di sponsor della rassegna. Ma ciò che fa davvero la differenza sono le risorse umane, che rappresentano il vero valore aggiunto. Mi auguro sinceramente che questa collaborazione possa continuare nel tempo.”

Il vicesindaco con delega alla Cultura Elisabetta Manconi si è unita nel ringraziamento al Centro Culturale per il grande lavoro svolto: “Non solo per la programmazione dei film, ma anche per l’organizzazione dei concerti di Musica a Corte e per l’impegno con cui viene curato ogni aspetto del luogo. Questo rispetto e questa attenzione sono un esempio concreto per i giovani: vedere che ci sono persone che si dedicano alla comunità lascia un segno positivo e duraturo.” La rassegna, ha aggiunto, continua a crescere di anno in anno: “C’è sempre qualcosa in più e qualcosa di nuovo, a conferma di un percorso in continua evoluzione.”

Il presidente del CCT Italo Saccani ha evidenziato alcune importanti novità dell’edizione 2025: “Quest’anno abbiamo aumentato il numero delle proiezioni, arrivando a proporle quattro volte a settimana. La cura della Corte e l’attenzione all’organizzazione di ogni singolo aspetto rappresentano per noi un punto fermo, un riferimento costante nel nostro percorso.”

Infine, la presidente onoraria Edda Bellini ha posto l’accento sulla qualità delle scelte artistiche: “Abbiamo dato spazio a registi e attori di grande talento, molti dei quali figurano tra i primi cento nella classifica mondiale e sono tutti candidati a importanti premi. L’umanità va avanti con i sogni, e il cinema è uno dei modi più belli per coltivarli.

Le proiezioni si terranno al mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con inizio alle 21.30 fino al 9 agosto, e alle 21.00 dal 10 agosto fino alla conclusione della rassegna. Il programma completo è consultabile nel calendario allegato.

L’edizione 2025 prende il via mercoledì 25 giugno con il film A Complete Unknown, un intenso biopic del 2024, diretto da James Mangold e interpretato da Timothée Chalamet nei panni di un giovane Bob Dylan, che cattura con autenticità l’atmosfera di Greenwich Village e l’evoluzione artistica del cantautore. A precedere la prima proiezione, sarà proposto un omaggio musicale a Bob Dylan, un momento di grande suggestione che aprirà la rassegna con poesia e intensità.

Seguiranno molte altre pellicole selezionate con cura, a testimonianza dell’attenzione posta nella proposta culturale.

“Cinema a Corte” si conferma come una delle rassegne più longeve e apprezzate della provincia di Parma, non solo per la durata, ma anche per il valore qualitativo e il significato socio-culturale. Il successo costante e crescente nel tempo — con 1429 spettatori registrati nel 2024 — è il frutto dell’impegno instancabile dei volontari e delle volontarie del Centro culturale, che da anni rendono possibile questo appuntamento offrendo alla comunità un’occasione di svago accessibile, curata nei minimi dettagli: dalla scelta dei film all’accoglienza del pubblico, fino alla gestione degli spazi della Corte.

Anche quest’anno, grazie all’adesione del Centro culturale Traversetolo all’iniziativa del Ministero della Cultura, il biglietto per i film europei avrà un costo simbolico di 3,50 euro per lo spettatore, mentre i restanti 3 euro saranno coperti dal contributo ministeriale, per un totale di 6,50 euro a ingresso.

Per aggiornamenti e comunicazioni sul programma, si invitano gli interessati a seguire le pagine Facebook del Centro culturale Traversetolo e del Comune di Traversetolo.

Per informazioni: 335 6682790 – 347 2794659

Il calendario

Mer 25/6 A complete unknown

Gio 26/6 Emilia Perez

Dom 29/6 Conclave

Mer 02/7 Napoli – New Jork

Gio 03/7 Giurato numero 2

Sab 05/7 Flow un mondo da salvare

Dom 06/7 Berlinguer la grande ambizione

Mer 09/7 Il maestro che promise il mare

Sab 12/7 La stanza accanto

Dom 13/7 Madame Clicquot

Mer 16/7 La misura del dubbio

Gio 17/7 Finalmente l’alba

Dom 20/7 Il tempo che ci vuole

Mer 23/7 Welcome Venice

Gio 24/7 Finalement

Dom 27/7 The apprentice Alle origini di Trump

Gio 31/7 Trifole

Dom 03/8 Il ragazzo dai pantaloni rosa

Mer 06/8 Eterno visionario

Gio 07/8 L’orchestra stonata

Sab 09/8 Troppo azzurro

Dom 10/8 Come prima

Mer 13/8 L’abbaglio

Gio 14/8 Un messicano sulla luna

Sab 16/8 Pensando ad Anna

Dom 17/8 Volare

Mer 20/8 La mélodie

Gio 21/8 Sotto le stelle di Parigi

Sab 23/8 Nelle tue mani

Dom 24/8 Amiche mai

Mer 27/8 C’era una volta in Bhutan

Sab 30/8 Le vele scarlatte

Dom 31/8 La moglie del presidente