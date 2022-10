Traversetolo: presentazione del libro “Medicinalia” di Francesco Gallina

Dopo le presentazioni di libri di maggio, giugno e luglio, la rassegna “Libri a Corte. Incontri letterari 2022” ha avviato la sua seconda parte di appuntamenti con autori e autrici locali. Francesco Gallina docente di lettere nelle scuole superiori, dottore di ricerca in Scienze filologico – letterarie, storico-filosofiche e artistiche e cultore della materia presso l’Università degli Studi di Parma, sabato 15 ottobre 2022 alle ore 17 in Corte Agresti presenterà il suo libro Medicinalia.

Gallina è autore di saggi e contributi su riviste scientifiche. Nel 2022 è stata pubblicata la monografia «Speculando per sapienza». Vita, opere e poetica di Giovanni Gherardi da Prato (Rubbettino, 2022), frutto della sua triennale ricerca di dottorato. Parallelamente, è scrittore in prosa e poesia.

Medicinalia (Marco Saya Editore, 2022) segna il suo esordio poetico. Nel mese di maggio 2022 Medicinalia è entrato nella classifica dei libri italiani di qualità stilata dalla rivista «L’Indiscreto», risultando poi opera vincitrice dei Premi internazionali Violani Landi e SIAE Under 35, dove, nel contesto del Premio Camaiore 2022, è stata premiata da Giulio Mogol.

Medicinalia è un atlante di Medicina in versi, fra scienza, storia e mito, trattando temi legati a bioetica e medicina narrativa, nuove frontiere e rapporto medico-paziente. Un “romanzo in versi” che si propone come un contemporaneo viaggio dantesco calato nell’ambiente medico-ospedaliero.

Il docente, scrittore e poeta Francesco Gallina, grazie alle domande e alla voce recitante di Paola Ferrari, condurrà il pubblico attraverso il suo atlante di Medicina in versi, esplorando con originalità i temi della malattia e della guarigione e provando a rispondere all’interrogativo: «La poesia è medicina?».

Le creazioni floreali dell’allestimento sono di Morena Barazzoni.

L’ingresso è libero. Info: 0521 344583 biblioteca@comune.traversetolo.pr.it

La rassegna ha visto finora la partecipazione di autrici e autori locali come Daniele Marchesini, Mariangela Pasciuti, Paola Brighenti, Daniele Castellari, Paola Cadonici, Francesca Tamani.

Chiuderà la rassegna sabato 22 ottobre Mario Ferraguti.