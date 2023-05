Traversetolo: Rocco Rosignoli presenta il suo libro su Leonard Cohen

Un nuovo appuntamento in Corte con musica, arte, cultura. Sabato 6 maggio 2023 alle ore 17 Rocco Rosignoli presenterà il suo ultimo saggio “L’arte di Leonard Cohen tra storia, musica ed ebraismo”. Laureato in lettere, cantautore e polistrumentista, Rosignoli, nel suo lavoro, si concentra sulla produzione musicale e letteraria di Cohen, andandone a scoprire i legami con i testi sacri, con i midràsh, con la cabala, con la letteratura. Dialogherà con l’autore Daniele Castellari. L’ingresso è libero. Per info: 0521 344583.

Rocco Rosignoli cantautore, si laurea in lettere nel 2006. È un chitarrista e polistrumentista, privatamente ha studiato violino. Ha insegnato italiano, inglese e storia per diversi anni, svolgendo parallelamente l’attività giornalistica e quella di musicista. Fin dal 2008 inizia a distinguersi presso concorsi nazionali per cantautori, come Botteghe d’autore e Musica Contro Corrente, dei quali in quell’anno accede alle fasi finali. Negli anni ha raccolto premi e riconoscimenti in tutta Italia, esibendosi come musicista alla rassegna Tenco e alla rassegna della Storica e Nuova Canzone d’Autore. Ha suonato, sia dal vivo che in studio, al fianco di Miriam Camerini, Lee Colbert (della Moni Ovadia Stage Orkestra), Alessio Lega (Targa Tenco 2004), Max Manfredi (Targa Tenco 1994 e 2007), Marco Rovelli, Davide Giromini. Appassionato studioso di ebraico biblico, si è formato dapprima all’Università di Parma con il prof. Davide Astori, e in seguito a Milano con la prof. Sara Ferrari. Tra il 2019 e il 2020 ha seguito il corso di ebraico moderno organizzato dalla Comunità Ebraica di Parma, con la docenza del madrelingua Shaked Cohen.

Conduce dal 2017 presso il Museo Ebraico Fausto Levi di Soragna (PR) il laboratorio per scuole Shir, il primo in Italia dedicato alla musica di matrice ebraica. Nel 2018 Shir è diventato anche un disco (Sophionki Records), che raccoglie materiale eterogeneo appartenente alla tradizione ebraica. Nel 2018 ha pubblicato la raccolta di poesie Professione confusa per le Edizioni Il Foglio. Il libro, presentato ai concerti e nelle librerie, è entrato in ristampa a sei mesi dalla sua pubblicazione. Nel 2019, sempre per Il Foglio, è uscito Zeppelin – Prosimetro anacronistico, testo già edito nel 2009, qui in una nuova edizione riveduta e ampliata. Nel 2021 è uscito un suon saggio monografico dedicato al film Il laureato di Mike Nichols (1967). A ottobre 2022 è uscito il suo saggio L’arte di Leonard Cohen fra storia, musica ed ebraismo per Mimesis Edizioni