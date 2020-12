Traversetolo: scuole chiuse per l’emergenza neve nella giornata di domani (mercoledì 2 dicembre)

A Traversetolo, scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di domani, mercoledì 2 dicembre 2020, a causa dell’emergenza neve. Lo ha deciso il sindaco Simone Dall’Orto con l’ordinanza contingibile e urgente numero 103 del 1° dicembre 2020 in considerazione dell’allerta meteo arancione per neve, quindi a elevato rischio, emanata per il territorio di Traversetolo dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Tale allerta, la numero 92/2020, prevede infatti già, dal pomeriggio di oggi, martedì 1° dicembre, precipitazioni a carattere nevoso che proseguiranno per tutta la giornata di domani, mercoledì 2 dicembre.

“L’allerta meteo emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile, da cui sono stato contattato telefonicamente – spiega il sindaco Dall’Orto– ci colloca a livello arancione, situazione che prevede la possibilità di accumuli di neve consistenti. Come responsabile della protezione civile per il mio territorio in qualità di sindaco, ho ritenuto opportuno in via preventiva e precauzionale eliminare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità, in particolare di bambini e ragazzi”.

“La situazione potrebbe anche risolversi con la caduta di pochi centimetri di neve e minimi disagi, ma se le previsioni venissero confermate o addirittura peggiorassero il primo pensiero è tutelare gli studenti che frequentano gli edifici scolastici e utilizzano il trasporto pubblico. Il rischio, infatti, è di trovarsi a fine mattinata, nell’orario di uscita dalle scuole, con accumuli di neve importanti e quindi conseguente rischio per la sicurezza. Sono già stati avvisati i responsabili di nido, scuole dell’infanzia e istituto comprensivo, che provvederanno, a loro volta, a informare le famiglie. Se le condizioni meteorologiche miglioreranno, le scuole rimarranno chiuse solo mercoledì 2 dicembre, se invece dovesse proporsi un ulteriore peggioramento tra mercoledì e giovedì saremo pronti a emettere nuova ordinanza di chiusura per giovedì 3 dicembre”.