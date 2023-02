Traversetolo, vende una marmitta da moto online ma viene derubata al bancomat: denunciato il truffatore

Una truffa vecchia ma sempre attuale. L’inganno dell’immediato pagamento sulla carta allo sportello bancomat è uno dei modi preferiti per truffare il venditore e per farsi accreditare una somma. Una volta ottenuta, il piano termina col far sparire le proprie tracce, ma non passa molto tempo perché la vittima si renda conto del raggiro.

In questo caso si è accorta immediatamente grazie al compagno che consultava l’home banking, in tempo reale, e si è reso conto dell’inganno ma, ormai era troppo tardi.

Stavolta è accaduto a Traversetolo, ed il presunto autore è un 21enne lombardo denunciato dai Carabinieri della Stazione del paese. In questo caso, una 45enne residente in paese, aveva deciso di mettere in vendita, attraverso un sito specializzato, una marmitta per moto al prezzo di 400 euro. Dopo poco tempo è stata contattata dal presunto acquirente fortemente interessato all’acquisto. Dopo essersi accordati, la donna è stata convinta a recarsi ad uno sportello bancomat, per ritirare la somma. Arrivata, davanti al dispositivo però, l’interlocutore avrebbe chiesto alla vittima di eseguire alcune operazioni allo sportello, assicurando che avrebbe ricevuto quanto pattuito.

In realtà, il giovane era appena riuscito a farsi accreditare ben 3000 euro. Ovviamente il ladro ha fatto perdere le sue tracce, mentre la vittima ha immediatamente sporto denuncia. I Carabinieri della Stazione di Traversetolo al termine dell’attività d’indagine sono risaliti al 21enne denunciandolo per truffa.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma