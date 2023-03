Tre concerti nel fine settimana al Borgo Santa Brigida

Sono tre i concerti di questo fine settimana al Borgo Santa Brigida 5/A; a conferma della volontà di ricerca e di differenziazione della proposta, ci saranno un chitarrista acustica, un’artista internazionale e la traduzione in italiano delle canzoni di Leonard Cohen.

Si parte venerdì 12 con la chitarra acustica del milanese Val Bonetti, vincitore di prestigiosi premi dedicato al suo strumento. Le composizioni di Val Bonetti non hanno una collocazione precisa: il sound della roots music, le accordature aperte, le tecniche fingerstyle tradizionali e contemporanee, l’improvvisazione di matrice jazzistica e l’uso di armonie moderne e di strutture a volte intricate e infine la contaminazione con qualunque cosa passi per le sue orecchie convivono in modo pacifico e contraddittorio a riflettere la poliedrica personalità di questo musicista.

Val Bonetti ha pubblicato quattro album a suo nome: “Wait” nel 2010, “Tales” nel 2015 e “Hidden Star” nel settembre del 2020. Nel dicembre dello stesso anno ha pubblicato “A world of lullabies”, rielaborazione e in alcuni casi ricomposizione di 14 ninne nanne tradizionali da 14 paesi diversi per le quali ha coinvolto dieci musicisti di varia estrazione. Nel settembre del 2021 è uscito il libro “Ninne nanne tradizionali per chitarra fingerstyle (ed. Fingerpicking.net) che comprende esercizi trascrizioni complete e video tratti dall’album. Grazie a questo disco ha avuto le copertine di Chitarra Acustica e Axe Guitar Magazine.

Contributo ingresso 5 euro.

Sabato 11 arriva l’artista belga Chantal Acda; chi segue la produzione underground folk europea conosce le sue collaborazioni con Bill Frisell, Peter Broderick, Alan Gevaert dei dEUS, Shahzad Ismaily) e il valore della sua musica, tanto delicata quanto fuori dagli schemi.

Biglietto 15 euro. Apertura porte ore 20.00, inizio concerto ore 21.30.

Domenica 12 alle 20.30 (apertura ore 19.30), infine, il parmigiano Rocco Rosignoli porta il suo spettacolo “Musica Straniera – Un viaggio con Leonard Cohen”. Nato come poeta, l’artista canadese è diventato romanziere ma vedrà la sua consacrazione come folksinger dalla poetica strettamente legata al suo retaggio ebraico, che lascia impronte molto evidenti lungo tutta la sua produzione, letteraria e musicale. Rocco Rosignoli racconterà Leonard Cohen, la sua poetica, le sue contraddizioni e ne canterà le canzoni da lui stesso tradotte in italiano per l’album “Musica straniera”, uscito a ottobre 2022 in contemporanea con il libro “L’arte di Leonard Cohen tra storia musica ed ebraismo” dello stesso Rosignoli, uscito per i tipi di Mimesis.

Ingresso 7 euro.

Informazioni e prenotazioni: info.santabrigida5a@gmail.com