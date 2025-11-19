Tre denunce in poche ore tra violenza contro sanitari e furti

Tre distinti interventi per la Polizia di Stato che ha denunciato altrettanti uomini per reati gravi contro la sicurezza e il patrimonio.

Il caso più allarmante ha riguardato un uomo in forte stato di agitazione all’interno della propria abitazione. I sanitari del 118 avevano segnalato la presenza di un individuo armato di coltelli, che impediva loro di avvicinarsi e li minacciava. Sul posto sono intervenute le Volanti, trovando l’uomo brandire due coltelli da cucina anche contro gli agenti. Vista l’impossibilità di riportare la calma con mezzi ordinari, è stato impiegato il taser, contenendo l’uomo in sicurezza. L’individuo è stato poi denunciato in stato di libertà per violenza e minaccia nei confronti del personale sanitario.

In serata, sempre a Parma, la Polizia ha denunciato un 54enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, per tentato furto aggravato. L’uomo era stato sorpreso in piazza Picelli a forzare la catena di una bicicletta vicino al cancello della Croce Rossa. Già destinatario di un foglio di via obbligatorio, è stato deferito all’autorità giudiziaria anche per la violazione di tale provvedimento.

Infine, la Polizia Ferroviaria ha denunciato un 19enne per furto aggravato a bordo dell’Intercity Foggia-Parma. La vittima, una viaggiatrice, si era vista sottrarre uno zaino con telefoni, pc portatili e auricolari. Grazie all’intervento immediato degli agenti, lo zaino è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria, mentre il giovane responsabile è stato segnalato anche per mancanza di titolo di viaggio.

Tre episodi distinti ma accomunati dalla prontezza degli interventi delle forze dell’ordine, che hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di garantire la sicurezza dei cittadini e del personale sanitario.