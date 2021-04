Tre ecografi al Centro senologico dell’Ospedale Maggiore grazie al lascito testamentario di Tiziano Barbieri

Nelle sue ultime volontà il signor Tiziano Barbieri, nato a Lesignano Bagni e vissuto a Parma dove si è spento nell’estate del 2019, ha espressamente chiesto di destinare 250mila euro all’Ospedale di Parma per apparecchiature efficaci e moderne destinate alla prevenzione. Con un importo di tale importanza sono stati acquistati tre nuovi ecografi per il Centro Senologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

“Apparecchi di ultima generazione e top di gamma, dotati di sonde a matrice ad alta frequenza, con un’elevata capacità di risoluzione e un’ottima penetrazione – spiega Cecilia D’Aloia responsabile Centro senologico dell’Ospedale Maggiore – Con tali apparecchi il ‘parco macchine’ del Centro Senologico si adegua appieno alle caratteristiche tecnologiche richieste ad una Breast Unit che, come la nostra, persegua costantemente un’elevata qualità prestazionale”.

Soddisfazione è stata espressa dall’amico Mario al quale il sig. Barbieri affidò il suo lascito: “Ritengo che l’investimento effettuato risponda appieno alle sue volontà, quello che lui desiderava lasciare. Tiziano era un uomo generoso ed estremamente sensibile ai bisogni delle persone che soffrono. E soprattutto desiderava sostenere la sanità con un contributo concreto che potesse dare un aiuto efficace alla prevenzione. Aiutare e prevenire, questo il segno che voleva lasciare alla sua città”.

“E’ una tra le più generose donazioni che ci sono state lasciate da un privato cittadino e questo ci ha consentito di realizzare un altrettanto importante investimento in tecnologia al servizio dei pazienti e dei professionisti – ha dichiarato il direttore generale Massimo Fabi -. Sono aiuti davvero preziosi per garantire al “nostro” ospedale di continuare ad essere un punto di riferimento all’avanguardia negli strumenti di diagnosi, nella cura e nella formazione”.

“Il signor Barbieri ci lascia in dono non solo degli strumenti all’avanguardia – ha ribadito Antonino Musolino responsabile Breast Unit – ma anche un grande esempio di generosità, carità e amore per il prossimo. E’ un messaggio di gratitudine e affetto che vogliamo trasmettere a suo nome a tutte le nostre pazienti”.

In memoria del donatore, e in accordo con gli eredi, la responsabile del Centro senologico Cecilia D’Aloia e il Responsabile della Breast Unit Antonino Musolino, con il Direttore di Radiologia Massimo De Filippo, il direttore del Dipartimento Diagnostico Nunziata D’Abbiero e il direttore generale Massimo Fabi, hanno dedicato una targa al signor Tiziano Barbieri per lasciare un segno indelebile della sua generosità verso l’Ospedale Maggiore di Parma e il Centro senologico in particolare.