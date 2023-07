Tre persone fermate al casello dell’A1 di Parma con 80 grammi di eroina in macchina: arrestata una donna

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dagli operatori della Polizia di Stato, nel pomeriggio del giorno 7 luglio un equipaggio della Squadra Volanti intercettava nei pressi del casello autostradale di Parma centro una vettura con a bordo tre giovani. Nel veicolo erano presenti due ragazze ed un uomo; i tre, tutti dimoranti nella città di Reggio Emilia, a specifica richiesta, non fornivano ragioni plausibili in merito alla loro presenza in questo capoluogo ed il loro atteggiamento tradiva un particolare nervosismo che portava gli operatori di Polizia ad approfondire il controllo.

All’esito della perquisizione veicolare e personale, veniva rinvenuta nella disponibilità di una delle due donne 3,5 di sostanza stupefacente del tipo eroina; in possesso dell’uomo sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso di circa 2 grammi ed in possesso dell’altra donna una quantità di eroina per un peso di poco meno di 80 grammi. Attesi tali rinvenimenti, quest’ultima veniva tratta in arresto per il reato di detenzione al fine di farne commercio di sostanze stupefacenti e nei suoi confronti, all’esito del giudizio direttissimo veniva disposto il divieto di dimora a Parma. Gli altri due occupanti del veicolo venivano deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il medesimo reato.

Questura di Parma