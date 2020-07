Tre proposte per la città, i cittadini e le famiglie (di MarcoMaria Freddi)

Caro Direttore,

sono felice nel comunicarle che la Commissione Capigruppo e la Commissione Affari Istituzionali ha fatto proprio il primo dei tre punti dell’analisi politica che ho condiviso con il gruppo di Effetto Parma prima della mia uscita dallo stesso.

Ringrazio nuovamente il Presidente Alessandro Tassi-Carboni non solo per aver colto l’importanza della proposta e la necessità – non più prorogabile – di aggiornare il regolamento del Consiglio Comunale ma soprattutto per la sensibilità istituzionale dimostrata a garanzia della corretta funzione del Consiglio Comunale e dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei ruoli Consiglio-Giunta che la legge prevede.

Il principio che ha mosso la prima proposta partendo dall’analisi politica di questi tre anni è presto detta.

Immaginate se al prossimo turno di elezioni locali venisse eletto un Sindaco che avesse – Dio non voglia – il senso della istituzione Consiglio Comunale del fine settimana.

Il fine settimana dei convegni retorici applauditissimi e poi, da lunedì a venerdì, il senso istituzionale del nuovo eletto Sindaco si trasformasse nel considerare il Consiglio Comunale e i Consiglieri eletti orpelli irritanti e spiacevoli il cui compito, in silenzio, fosse solo quello di ratificare amministrativamente le delibere già decise e non emendabili.

La conseguenza è che tale Sindaco, quello che verrà eletto nel 2022, nominerà Assessori dal piglio arrogante la cui autoreferenzialità è la cifra politica, tutta tecnica-amministrativa – certo mai veramente politica – in linea con il pensiero impresso dal loro leader dove il contributo del Consiglio Comunale e dei Consiglieri tutti, di maggioranza ed opposizione, è considerato semplicemente un fastidio con cui si è costretti a convivere e non come previsto dalla legge, apportatori di orientamenti politici.

Per evitare tutto ciò a chi verrà dopo di noi, il regolamento del Consiglio Comunale – nella cornice di ciò che prevede la legge di riforma nazionale – verrà modificato nell’obbiettivo di ridare dignità alle prerogative del Consiglio Comunale e dei Consiglieri.

Maggioranza ed opposizione ci stanno lavorando con la speranza che la Commissioni Affari Istituzionali – questo è il mio auspicio e proposta – apra ai partiti fuori il Consiglio poiché le regole, appartengono a tutti.

Detto questo, per la mia cultura Radicale ciò che contano sono solo gli obbiettivi, il merito delle politiche il punto, il resto solo anti-politica e populismo così come il partito – o il gruppo – solo un mezzo e mai un fine ed è per questo, nonostante rivendichi la primogenitura dell’analisi e delle proposte che mi è costata la delegittimazione politica e la conseguente uscita dal gruppo, sono felice di constatare che l’analisi e le proposte, siano diventate realtà.

Il primo di Settembre è vicino e l’impegno del gruppo di Effetto Parma con i cittadini è definito nel loro essersi assunti l’impegno anche a sostegno degli altri due punti dell’analisi.

Il primo di Settembre, data simbolo, gli studenti torneranno a scuola e le famiglie avranno bisogno – ancor più che nel passato – di sostegni flessibili per evitare di rinunciare, soprattutto al femminile, al lavoro.

Ecco perché, il primo di Settembre, bisogna dare risposte alla mobilità in tempo di pandemia, mobilità intesa come istruzioni d’uso per genitori e studenti per raggiungere in sicurezza le scuole e sostegni “flessibili” educativi per le famiglie per conciliare i tempi di vita e di lavoro che tengano conto delle profonde mutate condizioni d’orario di lavoro, che il sistema educativo comunale o accreditato cittadino – molto rigido – non permette.

Queste le tre proposte per la città, per i cittadini e le famiglie.

Degli ultimi due punti, di queste ultime due urgenze la terrò informata a breve, il primo di Settembre è vicino e mi auguro che il gruppo EP dimostri di esistere e di esistere con rinnovata maturità politica sostenendo in Consiglio Comunale gli impegni assunti.

MarcoMaria Freddi

Radicale, militante dell’Associazione Luca Coscioni e +Europa

Consigliere Comunale di Parma