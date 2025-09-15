Trecasali, aperta la “tangenzialina” che toglie il traffico pesante dal centro abitato

Aperta la tangenzialina di Trecasali, il tratto di strada di 700 metri che consente di collegare la rotatoria di via De Andrè e la nuova rotatoria sulla strada provinciale 8, arteria riqualificata ed inaugurata di recente.

Si tratta del completamento di una delle opere connesse all’autostrada TiBre, nel territorio comunale di Sissa Trecasali.

Nel complesso nella zona della Sp 8 sono stati investiti 4,6 milioni di euro grazie ai quali è stato possibile realizzare la tangenzialina – che toglierà il traffico pesante dal centro abitato di Trecasali – e, nelle settimane precedenti, allargare la carreggiata della Strada provinciale 8, per un tratto di circa un km da San Quirico sino a Trecasali, ora affiancata da una pista ciclopedonale che si collega alla CicloTaro, e realizzare una rotatoria per la messa in sicurezza dell’innesto con la stessa Sp 8.

I lavori sono stati eseguiti dalle ditte Iembo di Noceto e Sip di Madregolo.

“La conclusione dei lavori sulla Sp8 – commenta Alessandro Fadda, presidente della Provincia – consente di compiere un altro passo in avanti rispetto al completamento delle opere connesse alla TiBre. Dopo l’inaugurazione della tangenziale di Ronco Campo Canneto, ora l’apertura della tangenzialina di Trecasali per gestire al meglio la viabilità della zona a seguito dell’apertura del casello autostradale con l’intento di ridurre il traffico pesante dai centri abitati”.

“Tra pochi giorni – aggiunge Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia di Parma con delega alla Viabilità – partiranno anche i lavori nel tratto tra Coltaro e San Nazzaro, a fianco del canale Milanino, mentre sono già in corso i primi interventi nel centro abitato di San Nazzaro per la gestione dei sottoservizi in vista della riqualificazione della Sp33. Un impegno costante, su più fronti, in tutto il Parmense che, nella Bassa, ci vede all’opera anche con il proseguimento dei lavori sul ponte sul Po tra Ragazzola e San Daniele e con la recente consegna ad Anas del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte sul Po di Colorno e Casalmaggiore”.