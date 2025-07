Tredici candidature per le nuove licenze taxi del Comune di Parma

Si è chiuso il bando di concorso pubblico straordinario indetto dal Comune di Parma per l’assegnazione a titolo oneroso di dodici nuove licenze taxi. Alla scadenza del termine, sono pervenute tredici domande, a testimonianza di un interesse concreto verso un settore che prosegue un percorso verso maggiore sostenibilità, inclusività ed efficienza.

Il bando prevede l’assegnazione di nove licenze ordinarie, ciascuna con un contributo di 90.000 euro, e di tre licenze riservate al trasporto di persone con gravi disabilità, che richiedono veicoli appositamente attrezzati per l’accesso con carrozzina. Queste ultime prevedono un costo ridotto di 65.000 euro, nell’ottica di favorire un servizio realmente accessibile e rispondente alle esigenze di tutte e tutti.

Tutti i proventi derivanti dal rilascio delle licenze saranno destinati a compensare economicamente i titolari di licenze già attive alla data di pubblicazione del bando, secondo un principio di equilibrio e valorizzazione dell’intero comparto.

Il processo di valutazione delle domande sarà curato da una commissione composta da rappresentanti del Settore Sviluppo Economico, della Polizia Locale e del Settore Mobilità del Comune di Parma. Le prove previste – una scritta e un colloquio orale – porteranno alla formazione di una graduatoria, al termine della quale le licenze verranno assegnate entro l’autunno.

In linea con le strategie ambientali più avanzate e in coerenza con il Piano d’Azione per la Neutralità Carbonica entro il 2030, le nuove licenze saranno vincolate all’impiego esclusivo di veicoli a basso impatto ambientale, promuovendo così un modello di mobilità urbana più sostenibile.

“Con questo bando, il Comune di Parma prosegue nel percorso di rafforzamento del servizio taxi, inteso come servizio pubblico essenziale, attraverso una visione che integra innovazione, inclusione sociale e sostenibilità ambientale. La partecipazione attiva registrata conferma la vitalità del settore e testimonia una volontà condivisa di contribuire a rendere Parma una città sempre più accessibile, efficiente e attenta ai bisogni di tutte e tutti”, commenta Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione urbana e Attività economiche.