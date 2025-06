Treni a Parma, Campanini (Pd): “La consigliera Chiastra se la prenda con Trenitalia e Ministero”

Fin dall’inizio questa amministrazione ha in più occasioni sollecitato Trenitalia e Ministero delle Infrastrutture rispetto all’incremento dei collegamenti ferroviari di Parma, che rappresenta un nodo strategico. Anche recentemente il Sindaco, assieme al Presidente della Regione De Pascale, ha incontrato a Milano il Ministro Salvini sull’obiettivo della fermata in linea dell’Alta Velocità, incontrando il suo esplicito interesse.

Un impegno valutato positivamente anche dal Consigliere Vignali e nel corso della recente assemblea dell’Unione Industriali di Parma. La riduzione estiva di due Frecciarossa – seppure siano stati aggiunti due treni notturni per e da Lecce – è una decisione unilaterale da parte di Trenitalia, che riteniamo sbagliata. Ma la consigliera Chiastra, invece di chiederne conto al gestore e al Ministero dei Trasporti, se la prende come al solito con chi non ne ha alcuna responsabilità, cioè il Comune di Parma. Ma i cittadini sanno ormai distinguere tra chi getta fumo negli occhi e chi lavora sul serio nell’interesse della città.



Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale