Trenitalia Tper potenzia l’offerta in occasione del 1° maggio

43 corse aggiuntive per un totale di oltre 25 mila posti in più. In occasione del ponte del primo maggio, Trenitalia Tper, di concerto con Regione Emilia-Romagna, ha rafforzato l’offerta dei treni regionali nelle giornate di martedì 30 aprile, mercoledì 1 e domenica 5 maggio.

Potenziati in particolare i collegamenti fra Milano/Piacenza e Bologna/Rimini/Riccione/Cattolica/Pesaro, con partenze concentrate nelle fasce orarie di maggiore affluenza a supporto dell’offerta ordinaria. A questi si sommano collegamenti aggiuntivi fra Bologna e Prato, tratta sempre più utilizzata dagli escursionisti.

Tanti coloro che stanno scegliendo il treno anche per questo ponte del 25 aprile, che ha visto l’offerta di Trenitalia Tper arricchirsi complessivamente di 41 corse aggiuntive per oltre 25 mila posti nelle giornate del 24, 25, 27 e 28 aprile. Il potenziamento ha riguardato in particolare i collegamenti fra l’Emila e la Romagna con estensioni verso Lombardia e Marche.

I treni del Regionale sono sempre più utilizzati per viaggiare nel tempo libero e per recarsi nei luoghi di vacanza. In Emilia-Romagna rappresentano un’ottima opportunità per raggiungere la costa romagnola e le città d’arte, come pure le località del vicino appennino dove abbinare il viaggio in treno al trekking o a percorsi con la bici. E per chi la bici preferisce noleggiarla, le velostazioni di Rimini e Ravenna, adiacenti alle stazioni ferroviarie, offrono uno sconto – rispettivamente del 30% e del 10% – sul noleggio a chi raggiunge le città romagnole con i treni regionali.

L’offerta aggiuntiva per i prossimi giorni, acquistabile da domani, è consultabile su www.trenitaliatper.it