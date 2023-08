Trovato un lavoratore in nero, 6.000 euro di multa

Controlli dei Carabinieri di Parma con il supporto specialistico dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro che hanno condotto una serie di controlli ad esercizi commerciali in città, focalizzati principalmente alla verifica delle norme sull’impiego dei lavoratori ed al contrasto del fenomeno del cosiddetto lavoro nero.

Nel corso del servizio sono stati ispezionati otto esercizi commerciali con 30 dipendenti controllati.

Al termine è emersa una situazione non regolare per l’utilizzo di lavoro “in nero”. L’esercizio non in regola è una stazione di servizio della città dove, è stata riscontrata la presenza di due lavoratori in nero.

Sanzione per oltre 6100 euro al 28enne legale rappresentante e sospensione dell’attività imprenditoriale.