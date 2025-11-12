Truffa dei finti carabinieri sventata in via Spezia grazie all’aiuto di un vicino

La Polizia di Stato è intervenuta nel pomeriggio di ieri in Via La Spezia, dove due individui, spacciandosi per Carabinieri, hanno tentato di introdursi nell’abitazione di una coppia di anziani con il pretesto di dover fotografare l’oro custodito in casa.

Grazie alla prontezza della donna, che ha chiesto aiuto a un vicino di casa, i malintenzionati si sono dati alla fuga senza riuscire nel loro intento. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia delle Volanti della locale Questura, che ha raccolto le testimonianze e avviato le ricerche dei responsabili, tuttora in corso.

La Polizia di Stato invita tutti i cittadini – e in particolare le persone anziane – a prestare la massima attenzione a telefonate o visite sospette e a contattare senza esitazione il Numero Unico di Emergenza 112. Si raccomanda, ove possibile, di effettuare la chiamata da un altro apparecchio telefonico, poiché in alcuni casi i truffatori, attraverso particolari accorgimenti tecnici, riescono a mantenere la linea occupata o a simulare la risposta di una centrale operativa, inducendo così la vittima a credere di aver contattato realmente le Forze dell’Ordine.

Si ribadisce che nessun appartenente alla Polizia di Stato o ad altra Forza dell’Ordine chiede denaro o beni di valore, né per telefono né di persona.

La collaborazione dei cittadini e la tempestiva segnalazione di comportamenti sospetti rappresentano strumenti fondamentali per prevenire e contrastare questo tipo di reati, che colpisce principalmente le fasce più vulnerabili della popolazione.