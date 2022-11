Truffe agli anziani: in un incontro a Roccabianca i consigli dei Carabinieri su come tutelarsi

Campagna di sensibilizzazione contro le truffe avviata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma in tutto il territorio della Provincia, azione volta a tutelare in particolare le fasce più deboli come gli anziani.

I militari della Stazione di Roccabianca, in collaborazione con il Comune, hanno organizzato un incontro informativo. Durante l’appuntamento, che avrà luogo domani alle ore 20.30, presso l’Avis di Roccabianca, i Carabinieri oltre ad illustrare il fenomeno forniranno consigli e utili raccomandazioni sulle buone prassi da adottare nei casi sospetti. Al termine sarà consegnato un opuscolo illustrativo che mostra le tecniche di truffa più diffuse. Gli incontri proseguiranno in tutti i Comuni sedi di presidi dell’Arma.

L’obiettivo è quello di rafforzare i punti di ascolto e di prossimità, capaci di intercettare in anticipo il pericolo di azioni criminali contro la parte della società generalmente più esposta ai rischi e che costituiscono il luogo di supporto di quanti sono già stati vittima e vivono nell’insicurezza e nella paura, con inevitabili ripercussioni sullo stile e qualità della vita.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma