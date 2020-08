“Try to fly”: ripartono i corsi della scuola di parapendio di Parma

Ripartiranno nelle prossime settimane le attività della scuola Try to Fly con i nuovi corsi di volo con parapendio.

Dopo la pausa forzata a causa del recente lockdown e a seguito dell’adeguamento delle procedure di sicurezza ai protocolli anti Covid, la scuola è oggi pronta a riaprire i battenti con alcune novità. La principale riguarda i tre nuovi istruttori che si affiancheranno allo storico gruppo di lavoro per insegnare agli aspiranti volatori a praticare il parapendio in sicurezza. Si tratta di Andrea Maino, Alex Zappa e Damiano Zanocco, insegnanti già attivi con esperienza ultra ventennale presso campi di volo in Piemonte, Veneto e Trentino.

I corsi, aperti a tutte le persone dai 16 anni in su, si tengono presso i campi di decollo e atterraggio sulle colline nei pressi di Langhirano e Tizzano. Chi ha la curiosità di provare a indossare la vela per muovere i primi passi in questo sport, c’è la possibilità di una prova senza alcun vincolo d’iscrizione in occasione degli open day della scuola di volo che si terranno il 7, l’8, e il 9 agosto dalle 10 presso il campo scuola di Schia. La partecipazione è gratuita previa iscrizione al numero 345/5851275 o alla mail info@trytofly.it

I corsi si articoleranno in 3 fasi. La prima è propedeutica ad acquisire le tecniche di volo di base e ad apprendere le nozioni teoriche necessarie, mentre durante la seconda gli allievi iniziano a sperimentare i primi voli alti in autonomia, sempre sotto la supervisione degli istruttori e degli assistenti della scuola. La terza fase, infine, è quella che conduce all’esame finale per l’acquisizione dell’attestato di volo rilasciato dall’Aero Club D’Italia, l’ente CONI per il volo.

Il corso dura circa 5 mesi. La durata effettiva può variare da allievo ad allievo a seconda dei personali tempi di apprendimento. Si arriva al conseguimento del brevetto, in pratica, quando l’aspirante parapendista è effettivamente in grado di padroneggiare le tecniche di volo in autonomia e in sicurezza. La scuola di volo fornisce agli allievi tutte le attrezzature necessarie (vela e imbrago) fino al completamento della prima fase. Ciò significa che chi è interessato a praticare questo sport può iniziare l’attività senza bisogno di acquistare subito le dotazioni che servono e ha il tempo di capire se intende proseguire fino al conseguimento dell’attestato.

“Avere una scuola di volo a Parma è un’opportunità importante per chi abita nel nostro territorio. – è il commento del presidente di Try to Fly Nicola Di Pietro – In altre zone, chi vuole imparare a volare o anche semplicemente provare un’esperienza in tandem con un istruttore, deve per forza spostarsi presso località della fascia prealpina. Ciò significa affrontare viaggi in andata e ritorno di almeno 300 km per ogni giornata di lezione. A Parma, invece, chi desidera cimentarsi in questa attività può farlo comodamente vicino a casa, avvalendosi comunque di istruttori esperti e certificati. Volare a Parma significa valorizzare l’Appennino, favorire la cura dei boschi e far conoscere tante zone del nostro territorio che sono sconosciute ai più. In altre parole, offriamo un’opportunità preziosa a chi vuole vivere la montagna senza bisogno di andare lontano.”.

Per informazioni sulle attività della scuola è disponibile il sito www.trytofly.it.

Try to Fly è l’unica scuola di volo libero riconosciuta dall’Aeroclub d’Italia per le province di Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Cremona e Mantova. Operativa da oltre 30 anni, ha al suo attivo oltre 250 piloti brevettati. La scuola offre corsi per principianti, ma anche voli in tandem per quanti vogliono provare l’esperienza del volo e stage per chi, già brevettato, vuole calzare di nuovo la vela dopo una lunga interruzione e corsi avanzati per il volo in