Turno notturno 7 giorni su 7 della PM, Uil: “Proclamiamo lo stato di agitazione”

Segretario Generale Uil Fp di Parma, Ambra Biagio, in merito alle recenti dichiarazioni dell’assessore Francesco De Vanna riguardanti l’avvio del turno notturno 7 giorni su 7 della Polizia Locale di Parma dichiara “di ritenere doveroso precisare alcuni punti fondamentali per una corretta informazione dell’opinione pubblica.

L’Assessore ha dichiarato che la questione sarebbe stata affrontata da mesi nelle varie trattative sindacali.

Tuttavia si evidenzia che il confronto sull’organizzazione del turno notturno è stato deciso esclusivamente con una sola organizzazione sindacale, la FP Cgil, come più volte evidenziato sia dai giornali che dalla tv locale, escludendo di fatto il parere di Uil Fp, Fp Cisl e Csa dal percorso decisionale.

Tale decisione risulta particolarmente grave considerando che le organizzazioni sindacali rappresentative sono 4, che avevano formalmente espresso un chiaro dissenso rispetto alle regole proposte dall’Amministrazione. Le stesse ritengono infatti che le modalità organizzative previste non garantiscano adeguati requisiti di sicurezza per gli Operatori della Polizia Locale impegnati nel servizio notturno.

La sicurezza del Personale non può e non deve essere oggetto di semplificazioni o decisioni unilaterali. Un tema così delicato richiede un confronto trasparente, inclusivo e responsabile con tutte le rappresentanze sindacali, al fine di tutelare sia i Lavoratori sia la qualità del servizio reso ai cittadini.

Abbiamo proclamato uno stato di agitazione del Personale e richiesto il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Prefettura auspicando l’immediata riapertura di un tavolo di confronto che coinvolga tutte le sigle sindacali, nel rispetto del principio di partecipazione e con l’obiettivo primario di garantire condizioni operative sicure e adeguate. Restiamo disponibili a un confronto costruttivo nell’interesse degli operatori e della comunità.”