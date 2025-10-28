La Regione annuncia parere negativo sul progetto eolico “Parma A” e segnala criticità per l’agrivoltaico di Borgazzo

Garantire la tutela dei suoli agricoli e delle zone di pregio paesaggistico dall’avanzata di nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili: è questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata in Aula da Barbara Lori, consigliera regionale del Partito democratico, che ha chiesto chiarimenti su alcuni progetti in corso nel Parmense, tra cui i parchi eolici “Parma A” e “Parma B”, e i parchi fotovoltaici di Borgazza e di via Benedetta.

«La transizione energetica è una priorità – ha dichiarato Lori – ma deve essere realizzata senza compromettere la vocazione agricola e paesaggistica dei nostri territori».

Nel dettaglio, i progetti Parma A e Parma B prevedono rispettivamente 22 e 25 aerogeneratori tra i comuni di Bardi, Borgo Val di Taro, Valmozzola, Compiano, Bedonia, Bore e Morfasso (Piacenza), mentre a Borgazzo è previsto un impianto agrivoltaico e in via Benedetta, alle porte della città, un grande parco fotovoltaico.

Durante il question time, l’assessora regionale alle Politiche per l’ambiente Irene Priolo ha chiarito la posizione della Regione: «Sul progetto Parma A – ha spiegato – siamo in fase istruttoria, ma dai sopralluoghi sono emerse forti criticità. La valutazione della Regione è negativa e il 31 ottobre trasmetteremo le osservazioni al Ministero. Anche sull’agrivoltaico di Borgazzo ci sono aspetti critici. Per il fotovoltaico di via Benedetta, la valutazione ambientale preclude l’intervento. In ogni caso, senza parere positivo, non si procede con l’autorizzazione».

La consigliera Lori ha espresso soddisfazione per la risposta: «Il parere negativo della Regione sul progetto Parma A è un segnale importante. Serve però una normativa nazionale che coinvolga davvero i territori e le comunità locali nei processi decisionali. Continueremo a lavorare per una legge regionale che rafforzi questo principio».

