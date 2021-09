“Tutte le domeniche ballavano”: film documentario di Fabrizio Rizzi e Paolo Scarpa

La segreteria del docufilm “Tutte le domeniche ballavano”, in accordo con la presidenza del Circolo Post, comunica che, dopo la prima proiezione del docufilm avvenuta con successo alla Corale Verdi il giorno 6 settembre, in cui purtroppo molte richieste di partecipazione non sono state purtroppo accolte per raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, si terrà una seconda proiezione del film il giorno 9 settembre 2021, giovedì, alle ore 21.00 presso il Circolo Post, in Strada Mercati 15/d in Parma (già Circolo dei Colombofili).

Saranno presenti gli autori.

La prenotazione è obbligatoria e può avvenire inviando mail all’indirizzo segreteriadocufilm@gmail.com oppure direttamente alla segreteria del Circolo.

Si comunica che l’ingresso è consentito ai soci Arci, e, per chi non avesse la tessera, essa potrà essere acquisita la sera stessa, all’ingresso del Circolo, al costo di Euro 10.