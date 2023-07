Tutte le novità del Salone del Camper a Parma

Laika style, lusso di Robeta, detraibilità fiscale Autoroen, tecnologia AL-KO VTE e Innova, sicurezza NPK, design per accessori Mesa Xl: ecco le prime novità del Salone del Camper di Parma.

In oltre 100.000 mq e 5 padiglioni di Fiere di Parma, si daranno appuntamento oltre 300 espositori in 4 aree merceologiche dedicate alle aziende produttrici di camper e caravan, attrezzatura e accessori.

Sono in pieno svolgimento gli ultimi preparativi per la 14° edizione del Salone del Camper, il più importante evento in Italia (secondo in Europa) dedicato al turismo all’aria aperta, organizzato in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper.

L’obiettivo è quello di superare i risultati dello scorso anno di 110 mila visitatori (+10% sul 2021) e anche quest’anno saranno presenti tutti i più importanti produttori di veicoli ricreazionali provenienti da ben 15 paesi.

Il focus naturalmente sarà su camper e caravan, con le altre sezioni che completano l’offerta: Area shopping (prodotti per i piccoli spazi), Accessori per il camping e Percorsi e Mete riservato alle proposte turistiche e alla Strada dei Sapori con le eccellenze dell’enogastronomia artigianale.

In attesa dell’apertura, prevista per sabato 9 settembre ecco alcune novità “svelate” dai produttori!

Da Laika ecco Kreos Motorhome H 5109: icona di stile, design e comfort

Il nuovo Kreos Motorhome H 5109 debutterà al Salone del Camper di Parma presentandosi al vertice della collezione Laika. Caratterizzato dal design automobilistico frutto della collaborazione tra Laika e GFG Style, il frontale del Kreos H 5109 è realizzato in monoblocco di vetroresina e si innesta sulla scocca autoportante e multistrato in alluminio/XPS/alluminio. Il parabrezza, ampio e panoramico, è pensato per offrire la massima visibilità a bordo, garantita anche dal ridotto ingombro dei montanti anteriori, con una conseguente riduzione di punti ciechi e una maggiore sicurezza alla guida. Anche la cabina guida si rinnova, presentando un aspetto accattivante ed ergonomico; inoltre i 2 porta tablet in cabina offrono la possibilità di collocare i dispositivi mobili durante il viaggio, con l’opportunità di caricarli grazie alle due prese di alimentazione USB dedicate.

Sulla scia della “Schumacher Edition”, Robeta presenta Adonis

Se lo scorso anno Ralf Schumacher ha presentato al Salone del Camper, in anteprima assoluta in Italia, il “suo” camper, compatto extra lusso Schumacher Edition, quest’anno Robeta fa debuttare Adonis il secondo modello dell’azienda sul telaio Mercedes Benz e segue il passo del suo predecessore. Il suo nome ha radici profonde nella mitologia greca, poiché questo nome apparteneva al dio della bellezza. Il veicolo ha sorpreso per la sua pianta convenzionale e per gli interni innovativi e perfetti dal punto di vista del design. Il veicolo, lungo 5,93 m e con una potenza di 190 CV, rappresenta il top della flotta Robeta ed è sinonimo di lusso; grazie alle sue idee innovative è il partner ideale sia per l’uso quotidiano che per le lunghe avventure.

Autoroen Vajolet Pro, il camper detraibile fiscalmente

Ideato dalla trentina Autoroen ecco Vajolet Pro, il Van per 2 o 3 posti dedicato a professionisti per uso ufficio, oppure per single o coppie che desiderano avere a disposizione una sede-abitazione funzionale e completa in un Van.

Il camper è detraibile fiscalmente grazie all’immatricolazione come “autoveicolo ad uso speciale” in categoria N1 (autocarro), fatturabile con Iva esposta può essere gestito nella contabilità delle aziende detraendo Iva, ammortamenti, costi di gestione.

Ecco alcune caratteristiche: ampia scrivania (95x95cm) alla dinette anteriore, con cassetti e armadio, letto posteriore sollevabile elettricamente 147cm per la possibilità di una seconda postazione di lavoro sotto il letto posteriore, oppure deposito per attrezzature o garage bicicletta. A questo si aggiunge una notevole disponibilità di energia elettrica: da 100 a 300Ah di batterie al Litio, booster di ricarica da 80Ah, inverter 2000W, possibilità di pannelli solari fotovoltaici, boiler nautico 20L acqua calda a 70°C, WC chimico o a secco, locale WC-doccia impermeabile senza tendine, riscaldamento diesel, ruota di scorta originale.

Nuova tecnologia per l’interconnettività dei sistemi installati

AL-KO VTE presenta il nuovo Gateway, un dispositivo capace di dialogare con unità di tipo diverso per consentirne il controllo sia da locale sia da remoto. Di fatto si tratta di un “gateway” che permette l’interconnettività dei sistemi installati nei camper/caravan, raccogliendo le informazioni di funzionamento dai sistemi a cui è collegato – dai pannelli di controllo CBE e Nordelettronica alle soluzioni di riscaldamento e condizionamento, fino ai frigoriferi, per fare qualche esempio – e convogliarle verso l’app per smartphone dalla quale l’utente può impartire i comandi di funzionamento.

Tutto sotto controllo con Inarea App

Presentato da Innova, azienda di servizi tecnologici per camper, Inarea App è un sistema di controllo accessi digitale dedicato alle aree sosta camper ed è scaricabile gratuitamente dagli store. Il sistema innovativo e unico sul mercato, utilizza tecnologia IOT 4.0 e consente la gestione e controllo da remoto. Con Inarea App si possono attivare i dispositivi (prese, rubinetti, accessi pedonali, docce, ecc.) e il camperista potrà visualizzare mappa, geolocalizzazione dell’area, disponibilità posti, tariffe e la descrizione della struttura. Potrà prenotare il posto per viaggiare con tutta calma.

Kit Ruota di Scorta NPK: la soluzione per viaggi sicuri

Bucare uno pneumatico mentre si è alla guida è tra gli incubi peggiori di ogni automobilista, soprattutto quando si deve affrontare un lungo viaggio e non si è forniti di tutto il necessario per sostituirlo e proseguire in sicurezza il proprio percorso.

Se da un lato la ruota di scorta è funzionale per i danni laterali allo pneumatico e in caso di forature estese, il set di riparazione classico (mastice sigillante e compressore d’aria) è sufficiente solo se il foro o il taglio della gomma sono di piccole dimensioni. Il Kit ruota di scorta NPK per camper/van è la risposta a questo inconveniente: pensato per Camper su base Ducato 5×118 (8 kg più leggero della ruota di scorta originale), il Kit ruota di scorta NPK è completo di sacca, ruota di scorta salva-spazio, cric, guanti, chiave universale, sacca cric, corda elastica.

Nuovo design per il braciere da tavolo Mesa XL

Sorprendentemente leggero e realizzato in acciaio inossidabile 304 altamente resistente, Mesa XL è il braciere da tavolo alimentato a pellet o legna a bassa emissione di fumo. Ispirato ai famosi bracieri Solo Stove, il modello Mesa XL (dimensioni HxL 17,5 x 13 cm) è compatto e più grande della versione standard. Design accurato e nuovi colori stagionali fanno di Mesa XL un pezzo forte per la vacanza in camper!

Il Salone del Camper di Parma è la più importante fiera dedicata al caravanning e al turismo en plein air in Italia.

Vi partecipano ogni anno i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi marchi della componentistica e dell’accessoristica e attrezzature per il campeggio. Appuntamento imperdibile per gli appassionati delle vacanze outdoor e del camper live-style è il secondo per importanza a livello europeo, con oltre 100.000 visitatori e un numero sempre crescente di mq espositivi e aziende presenti.

Fiere di Parma è un quartiere fieristico di quattrocentomila metri quadrati, al centro dei poli della grande attività produttiva del Nord e del Centro Italia.

Info: Salone del Camper di Parma, Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393 A, Parma tel. 0521 9961, www.salonedelcamper.it