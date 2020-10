Tutti i permessi di sosta e transito dovranno essere richiesti solo in modalità telematica

Infomobility comunica che a partire da lunedì 26 ottobre, per limitare il più possibile aggregazioni e assembramenti di persone, in accordo con le norme anti covid, tutti i permessi di sosta e transito, compresi quelli Auto Amica Ambiente dovranno essere richiesti in modalità telematica, senza recarsi agli sportelli del DUC che continueranno ad essere aperti solo ed esclusivamente su appuntamento.

Si informa che per effettuare un cambio targa, oppure richiedere un nuovo permesso è possibile entrare nella propria area riservata collegandosi a https://ines.infomobility.pr.it/ar/ facendo attenzione di allegare i moduli debitamente compilati, insieme alla copia del libretto di circolazione fronte e retro e della patente di guida. Solo in seguito al nulla osta dell’operatore sarà possibile effettuare il pagamento (bonifico o carta di credito) e concludere la pratica. Per la richiesta di un nuovo permesso, questo potrà essere recapitato direttamente a casa.

Per i permessi in cui è necessaria la presenza, come ad esempio il permesso disabili, o in casi eccezionali sarà possibile fissare un appuntamento telefonando al numero verde 800.238.630.

Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email all’ indirizzo permessi@infomobility.pr.it o visitare il sito www.infomobility.pr.it