Tutti i servizi Socogas nel nuovo Scg point inaugurato a Fidenza

Sabato 12 aprile, Sogogas Group ha inaugurato il nuovo negozio SCG Point nel Centro di Fidenza, in via Abate Zani, 9 a due passi dalle Poste.

Hanno tagliato il nastro con Tommaso Moroni Zucchi, responsabile Relazioni istituzionali e progetti Green di Socogas Group, il Sindaco di Fidenza Davide Malvisi, Rita Sartori, Presidente del Consiglio Comunale, Maria Pia Bariggi vicesindaco e assessore alle Attività Produttive, Andrea Nadal, Comandante dei Carabinieri di Fidenza e Damiano Ratti, amministratore unico di SCG Power, la società del Gruppo Socogas che fornisce a cittadini e imprese Luce elettrica e Gas Metano.

Presenti anche una delegazione di atleti della Fulgor Basket Fidenza e cittadini fidentini.

Nel nuovo store, i fidentini potranno trovare tutte le informazioni e i servizi legati ai prodotti del Gruppo, in primo luogo Luce e Gas: nuovi contratti, nuovi allacci, volture e subentri, aumenti di potenza, pratiche amministrative, pagamento di bollette senza commissioni, energie rinnovabili chiavi in mano, offerte su misura.

I primi 500 clienti luce o gas del negozio di Fidenza riceveranno in omaggio un buono carburante da 25 euro per ogni nuovo contratto stipulato.

Socogas Group con 250 dipendenti e 5 sedi di cui la principale a Parola di Fidenza, è attivo in diversi settori legati all’Energia: con le sue società fornisce Gpl Metano, elettricità a decine di migliaia di famiglie e imprese, lubrificanti a officine, industria e agricoltura. Gestisce una rete capillare di distributori stradali. E’ attivo nel trading di carburanti, nella logistica avanzata, nella gestione di reti, nella ricerca di nuove fonti di energia pulita.

Dichiarazioni:

Davide Malvisi (sindaco di Fidenza): “Un’iniziativa importante, che rafforza la presenza di una realtà che dà lavoro a tante famiglie fidentine e che rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità. Fidenza si fonda su un tessuto economico fatto di imprese radicate sul territorio: sono loro a creare occupazione, a generare crescita, a costruire comunità. Grazie al gruppo Socogas per l’impegno sul territorio e per continuare a credere in Fidenza”.

Tommaso Moroni Zucchi (responsabile Relazioni istituzionali e progetti Green di Socogas Group): “Finalmente apriamo un negozio nella nostra Fidenza. Anche questo è un modo per essere sempre più vicini ai nostri clienti, alla nostra comunità e al nostro Territorio, in cui operiamo ormai da più di 60 anni. Stiamo ampliando la nostra presenza e il nostro radicamento nei territori perché, soprattutto oggi che il mercato dell’energia è sempre più spersonalizzato, crediamo che la vicinanza e il rapporto personale faccia la differenza. Per noi i clienti non sono dei numeri: ogni famiglia, ogni azienda ha le sue esigenze e i suoi progetti e noi vogliamo dare a ognuna di loro l’attenzione l’energia necessaria per realizzarli”

Damiano Ratti (amministratore unico SCG Power, Luce e Gas): “ In un momento come questo in cui siamo tutti tempestati dalle chiamate dei call center con proposte che spesso sono piuttosto opache e da prezzi dell’Energia che negli ultimi mesi sono cresciuti significativamente, noi abbiamo fatto una scelta molto differente: stare vicini alle persone con bollette semplici e trasparenti, proposte molto competitive dal punto di vista delle tariffe e un servizio clienti fatto di persone reali e non voci registrate. Entro giugno gli SCG Point saranno quasi 20 nel Nord Italia. Ed è solo l’inizio”.