Tutti in gioco! Inaugurato lo spazio comune in via Spadolini dedicato al gioco

È stato inaugurato questo pomeriggio “Tutti in gioco!”, lo spazio comune dedicato al gioco all’interno del caseggiato dell’Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Parma, in Via Spadolini, 7. Questo luogo di socialità nasce per dare seguito al patto di collaborazione coordinato dal Comune di Parma e firmato, a fine 2023, da ACER Parma e dall’Associazione Comelasfoglia.

All’inaugurazione sono intervenuti Daria Jacopozzi, Assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri, ed Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali; Loretta Losi, Presidente ACER, e Simone Terenziani, Presidente APS Comelasfoglia.

“Il patto siglato tra la giovane, dinamica e creativa realtà di Comelasfoglia, ACER e naturalmente il Comune di Parma mi sembra particolarmente intelligente e anche coraggioso; direi davvero innovativo – ha dichiarato l’Assessora Jacopozzi – Ringrazio per questo l’Associazione di Simone Terenziani che ha accolto la nostra proposta di utilizzare spazi a volte dismessi o inutilizzati all’interno di un comparto condominiale gestito da Acer per insediare il fulcro delle loro attività e della loro presenza in città. Una presenza non più “nomade”, come prima, alla ricerca di spazi adeguati, ma riconoscibile e quindi raggiungibile da giovani, da altre associazioni e soprattutto dagli abitanti dei condomini di via Spadolini. È certamente una sfida quella della diffusione del gioco da tavolo e del gioco sano, in un momento storico dove sappiamo spesso il mondo del gioco, on line e comunque d’azzardo, affascina ed avvolge in spirali nefaste sia giovani che adulti, in una vana e illogica speranza di arricchimento economico. Riportare il gioco alla primaria e bambina gestione delle relazioni e della conoscenza reciproca è una necessità anche pedagogica, riconosciuta dai più. Il Comune, quindi, è orgoglioso di poter collaborare a questa diffusione mettendosi in gioco insieme ad ACER che ne condivide naturalmente lo spirito e che ringraziamo per avere messo in disponibilità dei suoi locali. Invitiamo tutti a giocare con noi e a giocare bene! Spero che, anche nel nuovo OltreLab appena inaugurato il Oltretorrente, le situazioni di gioco si moltiplichino, per la gioia di giovani, adulti e – perché no? – anche anziani”.

“Il Comune di Parma – Settore Sociale – ha dichiarato l’Assessore Brianti – mette a disposizione una delle sale condominiali di uno dei palazzi dedicati al progetto “Una casa per ricominciare”, un progetto di accoglienza transitoria per nuclei in condizione di disagio socio-economico ed abitativo. L’obiettivo è accogliere ragazzi e famiglie residenti nei condomini e la collettività in generale, quale opportunità per favorire il senso di appartenenza e identità che contrasta il senso di marginalità ed esclusione sociale. Quella che verrà realizzata, infatti, è un’esperienza di azione partecipata che dimostra come sia possibile rigenerare piccoli ma significativi luoghi pubblici in quartieri periferici per restituire identità e appartenenza utili a contrastare l’abbandono e l’isolamento sia percepiti sia reali, rendendo protagonisti e corresponsabili gli abitanti. Un progetto che promuove legami comunitari e che genera l’occasione per attivare una inedita collaborazione tra reti di cittadini, associazioni, giovani e famiglie, in una logica di Welfare generativo e di comunità”.

“Come Acer siamo molto felici di essere qui oggi – ha dichiarato la Presidente Losi – ad inaugurare uno spazio che potrà diventare un punto di riferimento per la cittadinanza e un presidio importante che, attraverso il gioco come strumento di condivisione, si propone di favorire coesione sociale e nuove relazioni tra le persone. Utilizzare questi spazi per accompagnare nuove occasioni di inclusione e di integrazione sociale, attiva un circolo virtuoso che aiuta anche a vivere meglio i luoghi e a generare benessere e sicurezza per la collettività. Siamo certi che esempi come questo saranno uno stimolo per nuove progettualità condivise per la realizzazione delle quali Acer sarà, come sempre, a fianco del Comune e della nostra città”.

Lo spazio gioco è stato allestito grazie al sostegno di ACER e vedrà la presenza degli associati di Comelasfoglia che proporranno ai residenti del quartiere e a tutta la cittadinanza occasioni di divertimento, favorendo l’integrazione e l’inclusione sociale.

Il patto di collaborazione “Tutti in gioco con Comelasfoglia” ha come obiettivo la promozione della cultura del gioco come strumento di condivisione di valori e modelli positivi. Il patto di collaborazione è sempre aperto: coloro che vogliono sottoscriverlo possono contattare l’Assessorato alla cittadinanza Attiva e Partecipazione (email: partecipazione@comune.parma.it).

Il gioco è un’attività persistente e continuata che accompagna l’intera l’esistenza umana; l’attività ludica favorisce lo sviluppo individuale, stimola la creatività, permette di conoscere se stessi ed entrare in relazione con gli altri, riduce lo stress, libera da emozioni negative e potenzialmente pericolose, prepara i sentimenti della solidarietà sociale. Il gioco di gruppo, in particolare, diventa l’attività privilegiata per sviluppare le abilità di relazione e vivere insieme momenti coinvolgenti.