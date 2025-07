Tutti matti in Emilia a Ragazzola il 4 settembre con “Abbatoir blues”

Farà tappa a Ragazzola, presso l’area verde della chiesa, la rassegna internazionale di circo contemporaneo Tutti Matti in Emilia 2025, realizzata da Teatro Necessario. Giovedì 4 settembre alle ore 21.00 ABBATOIR BLUES, con Luigi Ciotta, uno spettacolo di circo-teatro surreale, comico, crudele ed emozionante che affronta in maniera dissacrante e non moralistica le condizioni di vita umane e animali all’interno degli allevamenti intensivi. La giornata tipo di un lavoratore di un macello, che trascorre la vita in mezzo a animali vivi e morti, che subirà profondi cambiamenti nel corso della messa in scena.

Spettacolo per tutti a partire dai 7 anni. Biglietto intero 10 euro, fino a 12 anni 5 euro. Per informazioni su programma, accessi e biglietti consultare il sito www.tuttimattipercolorno.it