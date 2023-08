Tutti Matti per Colorno: presentata la XVI edizione

Cos’è la felicità e dove trovarla? Domanda difficile, a cui da 16 anni a Tutti Matti per Colorno, festival internazionale di circo contemporaneo, teatro e musica all’aperto si può trovare una risposta semplice. O meglio, si possono trovare tante risposte quante sono le migliaia di persone coinvolte, tra artisti, spettatori, cittadini, staff, collaboratori, sponsor, operatori del settore… Una gioiosa comunità temporanea, che si allarga ad ogni edizione, alla ricerca della felicità. E anche quest’anno, da mercoledì 30 agosto a domenica 10 settembre, il Festival trasformerà la splendida cittadina ducale di Colorno – PR in un palcoscenico a cielo aperto, rendendola per due weekend la capitale del circo contemporaneo: decine di spettacoli, per la maggior parte gratuiti, attrazioni, concerti, mercatino dell’artigianato, street food di qualità, laboratori, incontri…

A Tutti Matti per Colorno ciascuno potrà trovare la sua felicità, o scoprirne una nuova.

Le 10 giornate di spettacolo vedranno andare in scena 34 diverse proposte, tra circo contemporaneo e musica, di cui 5 in prima nazionale: più di 100 artiste e artisti in scena su 15 palchi per presentare quasi 150 tra spettacoli, concerti, installazioni. Come sempre l’ingresso al Festival è a offerta libera e consapevole e la programmazione è per la maggior parte a ingresso libero senza prenotazione con solo 7 spettacoli a pagamento (in vendita online o in biglietteria a Colorno dal 29/08, modi, luoghi e orari sul sito).

Il calendario presenta compagnie di tutto il mondo, fra le più interessanti della scena internazionale con ben 5 spettacoli mai visti in Italia, tra clown, giocoleria, acrobatica, installazioni interattive, marionette giganti nello spazio pubblico: il folle e caustico MDR – mort du rire / Morto dal ridere della compagnia di clown catalana Los Galindos per 2 weekend con 6 repliche farà letteralmente morire dal ridere il pubblico – dai 12 anni; la giocoleria noir di Der Lauf, dagli 8 anni, dei dissacranti Les Vélocimanes Associés – Belgio, darà invece al pubblico il potere, arrivando là dove nessuno si aspetta – 8, 9, 10/09; la strepitosa energia di Inextremiste – dai 6 anni, della compagnia francese Cirque Inextremiste si irradierà da Collecchio – Tutti Matti in Emilia in anteprima il 5 e 6/09 fino a Colorno – 9 e 10/09, con le acrobazie al limite del possibile che li contraddistinguono; The Greatest Show on Earth degli ormai di casa De Stijle Want – Olanda spiazzerà e divertirà il pubblico ancora una volta – 1, 2, 3/09 – con una brevissima ma intensa scarica di felicità; la gigante marionetta Chamôh – il cammello di 4,80 m dei francesi Paris Benares, si aggirerà per le strade del Festival – 2, 3/09, in un viaggio strabiliante e poetico. Altri spettacoli da non perdere: Ying Zero della compagnia francese Monad, in scena in entrambi i weekend, un momento di poetica ed estatica sospensione, dove la giocoleria incontra la danza; Mentir lo minimo della compagnia Alta Gama, 1, 2, 3/09, che porta la bicicletta acrobatica e il pubblico al centro della scena, insieme a cercare il limite tra verità e finzione. Infine arriva a Colorno il mitico Cirque Bidon con le ultime repliche – dal 30/08 al 3/09, di un tour di più di 3 mesi in tutta l’Emilia Romagna: il circo che viaggia su carrozze trainate da cavalli dopo centinaia di km arriva finalmente nella sua casa d’adozione, Colorno, dove Francois Rauline, detto Bidon è diventato Presidente Onorario del Festival.

E tornano a deliziare il pubblico, le attrazioni fisse del Festival: i giochi intelligenti costruiti con materiali di riciclo dei catalani Guixot de 8; il pianoforte volante de La Dinamica del Controvento, che gira senza sosta a mezz’aria in una giostra d’altri tempi; i rimedi letterari Bottega SchmidLap capaci di guarire ogni male a colpi di gialli, fantasy, biografie e poesie. A queste attrazioni anche quest’anno si affiancano i giochi furbi di Orso Ludo.

Sono poi ben 15 gli spettacoli a ingresso libero e a cappello, con offerta finale della Scena OFF, selezionati in primavera con un bando pubblico a cui ogni anno applicano più di 200 compagnie. Il pubblico potrà così applaudire nei 2 weekend il talento di Teatro del Sottosuolo, Prise de Pied, PEM – Cantagiro, Andrea Farnetani, Compagnia Aga, Luca Regina, IlTrioCirc, Francesca Mari, Duo Ka’ygua, Mario Levis, Margherita Mischitelli, Niandra, manoAmano, Mario Levis, Mr. Mustache, Silvia Valenti.

Ogni sera poi la giornata si conclude con un concerto; suoneranno sul palco – e in alcuni casi anche per le strade di Colorno nel primo weekend il venerdì i SopaLoca, il sabato i Sonido del Monte, la domenica l’ormai padrone di casa Roberto Esposito; nel secondo weekend il venerdì gli Imperial Kikiristan, il sabato i Deli Teli e la domenica chiuderanno la festa le mitiche Wunder Tandem.

BOARDING PASS PLUS – Grazie al progetto NICE23 – BOARDING PASS PLUS di blucinQue, realizzato con Duo Kaos, Collettivo 6tu e Tutti Matti per Colorno e con Instituto Nacional de Artes do Circo, INAC – PT, La Verrerie d’Alès – FR, Les Baladins du Miroir – BG, Animakt – FR, venerdì 8/09 il pubblico potrà assistere anche a due aperture del percorso di creazione di Irene Michailidis – Théâtre du troisiéme étage in Odissea – nel Pollaio e Duo Kaos in Flora. Gli artisti hanno avuto modo nel corso del 2023 di sviluppare le proprie opere e ampliare le conoscenze. Ora è il tempo di incontrare il pubblico per un confronto diretto con gli spettatori, seppur in una fase ancora di ricerca e creazione. Sempre nell’ambito del programma BOARDING PASS PLUS il Festival ospita anche le artiste e gli artisti di IL CIRCO NELLO SPAZIO, un progetto di Teatro Necessario Circo, con Tony Clifton Circus, Ultimo Punto / Artisti in Piazza, Gli Omini e con Riga Cirks – LV, Bùssola – PT, Animakt – FR, Los Galindos – SP, Cirque Bidon – FR, Ludifico – RS, grazie al sostegno di Ministero della Cultura.

WORKSHOP SUI PROGETTI EUROPEI – Grazie al supporto di CIRCOSTRADA NETWORK, nell’ambito di SAIL, programma dedicato ai membri del network che desiderano realizzare azioni per favorire lo sviluppo del settore del circo contemporaneo nei propri territori, Tutti Matti per Colorno ospita due speciali seminari dedicati alle opportunità europee di finanziamento per la cultura e le arti. Il primo – 01/09 sarà dedicato ai programmi di cooperazione culturale e di mobilità artistica internazionale con Bruno Costa – Bussola PT, in inglese; il secondo – 08/09 affronterà programmi su più ampia scala guidati dalle Regioni – FESR con Fanny Bouquerel – Université Paris 13, in italiano. I laboratori sono aperti e a ingresso libero – prenotazioni giulia@teatronecessario.it, con una particolare attenzione per artiste e artisti, professioniste e professionisti del settore culturale e creativo, funzionari pubblici delle amministrazioni locali che si occupano di cultura.

ANTEPRIMA E PERCORSO CIRCO CONAD – come ogni anno grazie alla collaborazione con CONAD e con il CENTRO COMMERCIALE COLORNO di via Pasini, il Festival porta la biglietteria sul posto nei giorni precedenti il Festival e presenta il 31 agosto alle ore 19.00 un’anteprima a ingresso libero con TEATRO DEL SOTTOSUOLO nello spettacolo Paidia: giocoleria e bicicletta acrobatica, musica originale suonata dal vivo e rielaborata con mixer e loopstation. La compagnia sarda è attiva dal 1995 e qui presenta il lavoro di due giovani artisti vincitori del bando TRAMPOLINO – Vetrina di Ass. Circo Contemporaneo Italia – ACCI – azione Pills del progetto Circ_Up. Inoltre sempre grazie al sostegno di Conad e alla collaborazione di Ass. Circolarmente – scuola di circo ludico e educativo, a Tutti Matti per Colorno i bambini dai 6 agli 11 anni possono avvicinarsi al mondo del circo contemporaneo in modo semplice e divertente. Il Percorso Scuola Circo Conad si tiene dal 4 al 7/09 il pomeriggio presso il Centro Commerciale / Conad di via Pasini e durante il Festival nel Giardino, 8, 9, 10/09 – info orari e modalità di iscrizione sul sito.

MERCATINO E RISTORAZIONE – Alla programmazione ufficiale poi come ogni anno si aggiungono poi numerose altre attrazioni, per soddisfare tutti i gusti: il consueto mercatino dell’artigianato per due weekend con stand di tutta Italia, le proposte di street food di qualità, i due bar con la birra del Festival del Birrificio Farnese a cui si affianca quest’anno anche il vino del Festival in collaborazione con Tùras cantina liquida.

Ad organizzare il Festival sono Ass. Tutti Matti per Colorno e Ass. Teatro Necessario – Teatro Necessario Circo, centro di produzione di circo contemporaneo con il Comune di Colorno e la Provincia di Parma. La realizzazione di Tutti Matti per Colorno è possibile grazie alla preziosa collaborazione di una vasta rete di partner del territorio. Fondamentale è il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Emilia-Romagna, insieme a Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea. Oltre a queste collaborazioni istituzionali, il Festival si avvale del contributo di alcuni partner privati. Main partner GLF; anteprima del Festival (25/08 ore 19.00) e scuola di circo (dal 29/08 al 4/09) realizzate grazie a Conad e Centro Commerciale di Colorno; sostengono il Festival Gas Sales Energia, Transfer Oil, Iren, Bottega Verde, Vighi security doors; sponsor tecnici: Mac 24, Carebo, Birrificio Farnese, Salumificio Ducale, Da Sergio, EmiliAmbiente, Geode, A&O, Azienda Agricola Colornese, Sebac, Tùras cantina liquida, La Meridiana affittacamere; sponsor locali: It Service, Interconsul, Soliti 22 wine bar, Bar Sport, Carrozzeria Prati, Cementart, Borlenghi, Farmacia Arnoldi, La Macelleria, Rossi Onoranze Funebri, Bar Tabacchi Rebecchi, Luciano Bergonzi Assicurazioni, Turquoise pizzi e ricami, Bussolati Ferramenti. Partecipano e contribuiscono alla programmazione Tapirulan, Il Telaio, Circolarmente, Orso Ludo. Il Festival è membro del network internazionale CIRCOSTRADA e Teatro Necessario è socio fondatore di ACCI – Ass. Circo Contemporaneo Italia.

Informazioni su programma, accessi, biglietti su www.tuttimattipercolorno.it e su www.teatronecessario.it