Tutti Matti sotto Zero 2025/26: torna il festival di circo e magie in città e provincia

Non è Natale senza il brio e la magia di Tutti Matti sotto Zero: il festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle torna a illuminare Parma e la provincia dall’6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Sotto chapiteau nel Parco della Cittadella, al Teatro Magnani di Fidenza e al Teatro Verdi di Busseto, nove compagnie provenienti da Italia, Francia, Spagna e Belgio offriranno quasi 40 repliche all’insegna dell’acrobatica, del clown contemporaneo, del teatro gestuale e della magie nouvelle.

La XI edizione celebra più di dieci anni di tradizione, iniziata nel 2014, con spettacoli capaci di incantare grandi e piccini.

L’inaugurazione, sabato 6 dicembre alle 18 in Cittadella, vede protagonista Nuova Barberia Carloni, spettacolo dei tre clown acrobati Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, tra barberie d’epoca, sciamani e musiche che accompagnano evoluzioni circensi tra comicità e poesia scenica.

Domenica 7 dicembre, al Teatro Magnani di Fidenza, l’attesissimo Leandre Clown porta in scena N’imPORTE quoi, un’esperienza di teatro fisico e umorismo poetico che unisce tradizione circense e suggestioni del cinema muto. Lunedì 8 dicembre, al chapiteau di Parma, il pubblico potrà assistere a Clown in Libertà, un momento di euforia e ritualità catartica tra acrobazie e musica dal vivo.

Il secondo weekend propone nuove proposte clownesche e spettacoli innovativi: La Grande Soirée di Clémence Caillouel venerdì 12 dicembre e Striptease di Claudio Cremonesi sabato 13 e domenica 14 dicembre, momenti di teatro contemporaneo e introspezione poetica.

Dal 20 dicembre, magia e teatro fisico si incontrano con The Barnard Loop di DispensaBarzotti, mentre dal 25 dicembre al 6 gennaio il chapiteau accoglierà gli acrobati e musicisti francesi de Les Dodos (Le P’tit Cirk), tra virtuosismo, acrobazie aeree e musica dal vivo. Parallelamente, le creazioni italiane Officina Oceanografica Sentimentale (Compagnia Samovar) e Finzioni (Oltrenotte) offriranno percorsi poetici tra circo, teatro e magie nouvelle.

Tutti Matti sotto Zero si conferma così come uno degli appuntamenti più amati del Natale parmense, capace di unire arte, divertimento e tradizione, coinvolgendo famiglie, scuole e turisti in un clima di meraviglia e condivisione.

Biglietti e abbonamenti sono disponibili online su www.grandcircushotel.it e in biglietteria a Parma dal 1° dicembre nel Parco della Cittadella. Informazioni: infograndcircushotel@gmail.com.